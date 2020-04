Airbus suspend son projet d'une nouvelle ligne d'assemblage à Toulouse

Airbus suspend ses projets d’ouverture d’une nouvelle ligne d’assemblage de l’A321 sur son site de Toulouse. Le constructeur européen indique que cette décision est motivée par le contexte de la crise issue de la pandémie de coronavirus. Ce projet avait été présenté en janvier dernier. D'ici 2022, l'usine Jean-Luc Lagardère devait abriter une chaîne A321 dotée des dernières technologies numériques pour soutenir la production allemande à Hambourg.

"Mais, avec le ralentissement de nos cadences, il n'y a plus nécessité à soutenir cette production et surtout, l'heure n'est pas aux investissements lourds", précise un porte-parole d’Airbus. "Dès que nous pourrons revenir à des cadences similaires à celles que nous connaissions avant la crise, le projet sera à nouveau sur les rails." Airbus rappelle l'annulation du versement des dividendes pour l'année 2019 et la sécurisation de ses lignes de crédit à hauteur de 15 milliards d'euros.

Ce projet concerne 600 emplois à Toulouse

Actuellement, la seule chaîne d'assemblage final européenne de l'A321 est sur le site de Hambourg, en Allemagne. L'A321 est également assemblé et livré depuis Mobile, en Alabama (Etats-Unis). A Toulouse, ces nouvelles installations doivent offrir une plus grande souplesse pour la production de cet appareil. La CFTC, en janvier, assurait que ce projet peut permettre de créer 600 emplois dans la région, dont certains reclassements de l'actuelle chaîne d'assemblage de l'A380 amenée à s'arrêter prochainement. Cette nouvelle chaîne d'assemblage d'A321 va de pair avec le succès de l'appareil, ce plus long des monocouloirs de la famille A320, qui représentait, au début de l'année, près de la moitié des commandes.