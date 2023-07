Airbus Toulouse : quatre membres du gouvernement, dont Bruno Le Maire, à l'inauguration de la ligne A320

Sur place, les employés d'Airbus travaillent déjà sur cette fameuse ligne qui va connaitre son inauguration officielle ce lundi. Il n'empêche que c'est un temps fort, de ceux dont le géant de l'aviation peut se réjouir pour valider sa stratégie du moment. Cette nouvelle ligne d’assemblage, fortement numérisée et automatisée, est située dans l’ancien hall d’assemblage des A380 et emploiera à terme près de 700 personnes.

Des commandes qui valident la stratégie d'Airbus

Si les commandes s'empilent ces derniers-temps chez Airbus, et notamment le contrat avec la compagnie IndiGo confirmé au salon du Bourget, c'est que les perspectives sont intéressantes, pour les clients comme pour le constructeur. Cette idée de ligne a fini par se concrétiser , parce que la demande est là.

Et pour saluer l'événement, pas moins de quatre membres du gouvernement font le déplacement à Toulouse ce lundi. Sont donc annoncés, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, Clément Beaune, ministre des Transports, Mais aussi Roland Lescure, ministre de l’Industrie, et la locale de l'étape Dominique Faure, ministre de la Cohésion des territoires.

Les élus locaux auront aussi toute leur part, à l'image de la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga. L'accueil des personnalités, les visites et les discours auront lieu à partir de 13h et jusqu'à 16-17h.

Une ligne parmi plusieurs dans le monde

