Loin d'être dans le rouge à cause des crises à répétition : le Covid-19 qui a cloué les avions au sol pendant de longs mois et les sanctions contre la Russie, Airbus triple son bénéfice trimestriel.

Airbus triple son bénéfice trimestriel, malgré la pandémie et les sanctions contre la Russie

Tout roule pour Airbus. Le géant de l'aéronautique triple son bénéfice trimestriel sur un an, avec 1,22 milliard d'euros. Malgré les sanctions contre la Russie, et donc la suspension pour Airbus de plusieurs activités, et la crise du Covid-19, l'entreprise est loin d'être dans le rouge.

Elle enregistre ce mercredi 4 mai, une hausse des bénéfices, que Airbus doit surtout à la livraison d'avions commerciaux. D'ici 3 ans, en 2025, le géant de l'aéronautique veut produire 75 appareils A320 par mois. À la fin de l'année 2021, il n'en produisait que 45 par mois.