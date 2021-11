Airbus : une nouvelle commande géante à Dubaï, 111 avions commandés

Les jours se ressemblent heureusement pour le groupe Airbus au salon aéronautique de Dubaï. Après la méga-commande de 255 A321neo ce dimanche par la société Indigo Partners, l'avionneur européen fait savoir ce lundi qu'il a signé un engagement pour 111 appareils de sa gamme avec la société ALC (Air Lease Corporation).

C'est une grande partie de la gamme Airbus qui est concernée. ALC, société américaine de leasing d'avion, commande en effet 25 A220-300, 55 A321neo, 20 A321XLR, quatre A330neo et sept A350F. ALC devient le "client de lancement" de ce dernier avion A350F, décliné depuis juillet dernier dans une version cargo longue distance. L'appareil doit entrer en service en 2025.

C'est un nouveau gros coup contre l'américain Boeing, d'autant que cette annonce concerne un client d'outre-Atlantique. Dans son communiqué, le groupe Airbus ne manque pas de relever cet élément : "La commande, qui sera finalisée dans les prochains mois, fait d'ALC, basée à Los Angeles, l'un des plus gros clients et loueur d'Airbus avec le plus gros carnet de commandes d'A220".

Dimanche, avant cette société de leasing ALC qui loue à de nombreuses compagnies aérienne, c'est un groupe de compagnies aériennes lui aussi américain, Indigo Partners, qui passait une commande retentissante. Au-delà des chiffres, cela semble montrer que les appareils d'Airbus ont plus la côte que ceux de Boeing sur cette sortie de crise. En deux jours, le groupe basé à Toulouse a plus que doublé le nombre de ses commandes établies depuis le début de l'année. Il n'en comptait "que" 292 dimanche matin. De quoi rassurer toute une filière fragilisée par la crise, alors que les travaux de construction de la nouvelle ligne d'A321 ont débuté sur le site Lagardère.