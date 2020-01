Airbus va assembler des A321 à Toulouse

Toulouse - France

C'est une excellente nouvelle pour les Toulousains : d'ici mi 2022, Airbus va créer des capacités de production A321 à Toulouse. L'usine Jean-Luc Lagardère de Blagnac, site assemblage actuel de l'A380 (dont la production va être arrêtée en 2021) abritera une chaîne A321 "dotée des dernières technologies numériques, dans le cadre d'une modernisation du système de production de l'A320 à Toulouse", explique Airbus dans un communiqué ce mardi. La nouvelle a d'abord été annoncée en comité européen.

600 emplois à venir ?

Actuellement, la seule chaîne d'assemblage final européenne de l'A321 est sur le site de Hambourg, en Allemagne. L'A321 est également assemblé et livré depuis Mobile, en Alabama (Etats-Unis). A Toulouse, ces nouvelles installations devraient offrir une plus grande souplesse pour la production de cet appareil. Toulouse a été choisie pour plusieurs raisons : "compétitivité globale, délai de commercialisation, coût d'investissement, surface au sol et ressources disponibles", détaille l'avionneur européen.

La CFTC se félicite de la nouvelle dans un communiqué : "Nous pouvons en être fiers, un an après avoir abordé le sujet avec le nouveau Top Management, le résultat est là." Le syndicat assure que cela va permettre de créer 600 emplois, mais parmi eux certains seront sans doute des reclassements de salariés travaillant sur l'A380.

Cette seconde chaîne d'assemblage d'A321 va de pair avec le succès de l'appareil, ce plus long des monocouloirs de la famille A320. Il représente en effet aujourd'hui près de la moitié des commandes. Airbus ne précise pas combien d'avions seront produits à Toulouse.

En livrant, au total, 863 appareil l'an dernier, Airbus est redevenu le premier constructeur aéronautique mondial, très loin devant Boeing, son concurrent américain plombé par les déboires de son avion , le 737 Max, interdit de vol depuis plusieurs mois.