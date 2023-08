Airbus va construire Starlab pour succéder à l'ISS, la Station Spatiale Internationale

C'est un accord qui marque la coopération entre l'Europe et les Etats-Unis pour la conquête spatiale. Airbus annonce ce mercredi 2 août 2023, dans un communiqué , avoir signé un accord avec Voyager Space ouvrant la voie la voie à une coentreprise transatlantique pour développer, construire et exploiter Starlab, une station spatiale commerciale prévue pour succéder à la Station Spatiale Internationale (ISS) à l'horizon 2028.

En effet, les infrastructures de l'ISS deviendront obsolète à la fin de la décennie et Starlab doit lui succéder. Ce sera la première station spatiale privée à but commercial en orbite, qui accueillera des astronautes. La coentreprise que vont développer Airbus et l'américain Voyager Space sera "à dominante américaine" précise le communiqué, avec une jambe en Allemagne, où sont implantés de nombreux sites d'Airbus Defense and Space. Cette coentreprise doit répondre "à la demande avérée des agences spatiales mondiales, tout en ouvrant de nouvelles perspectives aux utilisateurs commerciaux", affirme Matthew Kuta, président de Voyager Space.

Assistance technique d'Airbus ...et marché européen

La participation à Starlab d'Airbus, qui apportait déjà depuis janvier un soutien technique, permet pour Voyager Space d'envisager que l'ESA, l'agence spatiale européenne, utilise ses services pour continuer d'envoyer des astronautes européens dans l'espace tout en s'assurant de retours industriels en Europe. "Nous avons le sentiment d'être le représentant ou peut-être le fer de lance de l'Europe dans ce domaine. Et bien sûr, nous le faisons aussi pour attirer l'ESA et les États membres", a confié Michael Schoellhorn, président d'Airbus Defense and Space lors d'une conférence téléphonique. "Le groupe européen peut s'appuyer sur l'expertise qu'il a développée avec le véhicule automatique de transfert ATV ou encore le module de service européen (ESM) conçu pour les missions lunaires américaines Artemis", a-t-il fait valoir.

On ne connait pas les montants respectifs mis pour cette coentreprise, ni le montant du projet, mais on sait que Starlab doit être mise en orbite lors d'un lancement unique à l'horizon 2028, et aura un diamètre de 8 mètres, près de deux fois supérieur à celui de l'ISS, et la moitié de son volume, selon Dylan Taylor. La station sera dédiée à la recherche et aux travaux en microgravité que voudra également y mener l'industrie pharmaceutique mais "nous ne visons pas le tourisme spatial".

Avec AFP