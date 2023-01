Airbus va embaucher 13.000 salariés cette année, dont 7.000 créations de postes

Encore une vague de recrutements chez Airbus : l'avionneur prévoit d'embaucher 13.000 salariés en 2023, dont 7.000 créations de postes. Des embauches pour répondre à la montée en cadence de la production et pour préparer les technologies de l'avion vert.

Les deux tiers de ces 13.000 embauches auront lieu dans les quatre principaux pays d'implantation du groupe : la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne. L'an dernier en 2022, Airbus avait déjà recruté 7.000 salariés supplémentaires et 6.000 pour remplacer les départs naturels, un "record historique", selon l'avionneur. On ne sait pas quel proportion des ces effectifs seront affectés au site de Toulouse.

Ce besoin de salariés est lié à la montée en cadence d'Airbus, notamment pour ses monocouloirs A320 et A220. L'entreprise qui produisait quarante A320 par mois pendant la pandémie, compte passer à 65 appareils mensuels en 2024 et à 75 vers 2025.

La pandémie de Covid-19 avait conduit Airbus à réduire drastiquement ses cadences de production et à annoncer 15.000 suppressions d'emploi. Le dispositif avait été revu à la baisse à la faveur des aides publiques comme le chômage partiel mis en place par les États pendant la crise sanitaire. Airbus emploie actuellement 130.000 salariés.

Des embauches dans toutes les branches de l'entreprise

Toutes les divisions du groupe sont concernées par ces embauches : 60% concernent la branche Avions commerciaux, 25% la division Défense et espace et 15% Airbus Helicopters. Airbus est l'un des principaux industriels chargés de développer le système de combat aérien futur (Scaf), voulu par Paris, Berlin et Madrid.

Airbus va également embaucher dans de nouveaux métiers liés à la décarbonation, à la transformation numérique et à la cybertechnologie. L'avionneur étudie notamment le développement d'un avion à hydrogène à l'horizon 2035. Pour ce faire, Airbus devra revoir toute l'architecture de lappareil.