Airbus va produire deux fois plus d'avions en Chine

Airbus va installer une seconde ligne d'assemblage d'avions à Tianjin et doubler ainsi sa capacité de production d'appareils de la famille A320 sur le sol chinois. Le président exécutif d'Airbus Guillaume Faury l'a annoncé ce jeudi : "A mesure que le marché chinois continue de croître, il est tout à fait logique pour nous de produire sur place pour les compagnies aériennes chinoises, et probablement d'autres clients dans la région".

Une nouvelle ligne opérationnelle en 2025

L'accord-cadre a été signé à Pékin par le patron d'Airbus en présence d'Emmanuel Macron et de son homologue chinois Xi Xinping. Emmanuel Macron a entamé ce mercredi une visite de trois jours en Chine, accompagné par 80 personnalités françaises, chefs d'entreprises et artistes.

Cette nouvelle ligne d'assemblage final doit entrer en service au second semestre 2025. Airbus dispose déjà d'une ligne d'assemblage d'A320 à Tianjin depuis 2008. Elle a produit plus de 600 A320 et fabrique actuellement quatre appareils par mois. La cadence doit monter à six avions mensuels dans le courant de l'année.

Une fois cette nouvelle ligne en service, Airbus en comptera dix dans le monde : deux à Tianjin, deux à Mobile aux Etats-Unis, deux à Toulouse et quatre à Hambourg en Allemagne.

Avec AFP.