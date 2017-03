Aire-sur-l'Adour : les salariés de Potez aéronautique veulent leur part des bénéfices de l'entreprise

120 salariés de Potez aéronautique ont manifesté près de leur usine ce jeudi midi à Aire-sur-l'Adour pour réclamer une augmentation générale des salaires. Ce mouvement social intervient alors que l'entreprise a enregistré un bénéfice net de quatre millions d'euros l'an dernier.

Un mouvement social chez Potez aéronautique à Aire-sur-l'Adour, c'est rare. Pourtant, une partie des 280 salariés de ce sous-traitant de Dassault et d'Airbus, débrayent une heure par jour depuis deux semaines.

Ils étaient environ 120 dont une large majorité d'ouvriers ce jeudi à manifester sur un rond-point, près de leur usine d'Aire-sur-l'Adour. Trois heures de mouvement pour réclamer une augmentation générale des salaires alors que l'entreprise a enregistré un bénéfice net de quatre millions d'euros en 2016.

Les employés de Potez aéronautique débrayent à l'entrée d'Aire-sur-l'Adour pour une augmentation générale des salaires © Radio France - Frédéric Denis

"Nous dire que les augmentations générales, c'est du rêve, qu'il n'y en aura plus, on ne peut pas entendre ça, c'est pas possible" David Gador, délégué CGT chez Potez aéronautique