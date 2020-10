Aire-sur-l'Adour : Potez aéronautique participe à la conception d'un avion 100% électrique

Potez aéronautique mise sur l'aviation du futur. Le sous-traitant landais a signé un contrat de trois ans avec une société israélienne pour concevoir et fabriquer les portes d'un prototype d'avion 100% électrique. Un projet qui donne de la visibilité pour l'avenir du site aturin et ses 380 salariés.

L'entreprise aturine Potez Aéronautique conçoit et fabrique les portes de ce prototype d'avion 100% électrique

Le groupe landais Potez participe à la réalisation d'un avion du futur 100% électrique. Le sous-traitant aéronautique, basé à Aire-sur-Adour, a signé un contrat de trois ans avec la société israélienne Eviation qui développe le prototype d'un petit avion de neuf places baptisé Alice. Un avion entièrement réalisé en fibre de carbone qui aura une autonomie de 2 heures 45 pour des trajets régionaux compris entre 500 et 1000 kilomètres. Alice doit entamer sa campagne d'essais en vol en 2021.

La société israélienne a donc choisi le site aturin du groupe Potez aéronautique pour la conception et la fabrication de toutes les portes de son avion régional 100% électrique : portes passager, bagages et issues de secours. Potez aéronautique est donc en phase de développement, engagé sur cette phase de prototypage des portes jusqu'à la certification. Pour une production en série de ces portes, il faudra ensuite rediscuter avec le client, la société Eviation.

En attendant, pendant les trois ans du contrat, ce projet "Alice" va faire travailler une petite quinzaine de salariés sur les 380 que compte le site aturin de Potez. Une première série de portes doit être livrée au premier semestre 2021.

Miguel De Sousa, directeur des opérations du groupe Potez à Aire-sur-Adour nous explique en quoi consiste la participation de la société landaise dans le prototype d'avion Alice de la société israélienne Eviation. Copier

"C'est un choix stratégique d'accompagner des nouveaux acteurs. On parle de l'aviation du futur, on sait qu'il y aura peut-être une révolution liée à cette modernisation, à cette décarbonisation" explique Miguel De Sousa. Le directeur des opérations du groupe Potez aéronautique poursuit : "le fait de peut-être vulgariser un peu l'aviation de ce type, créer des taxis volants. C'est une des branches stratégiques de diversification que l'on souhaite accompagner."

Si l'avion 100% électrique Alice est certifié et a l'autorisation de voler, le groupe landais Potez peut espérer en produire les portes en série.

30 recrutements en cours

En attendant, malgré la crise que traverse le secteur aéronautique, le site aturin de Potez, et ses 380 salariés, tire son épingle du jeu grâce à des choix stratégiques payants selon Miguel De Sousa.

"L'entreprise travaille beaucoup pour l'aviation d'affaire et sur le militaire qui sont moins touchés que l'aviation commerciale" détaille le directeur des opérations du groupe landais Potez. "Aujourd'hui, on vit une vraie crise commerciale côté Airbus donc les gens qui étaient très exposés sur ce secteur de marché sont très touchés" explique Miguel de Sousa.

Le choix stratégique d'accompagner des projets émergents permet aussi au site aturin d'espérer un chiffre d'affaire en légère hausse, comparé à 2019, à la fin de l'année 2020.

"Nous avons maintenu l'activité" se réjouit Miguel de Sousa. "Nous sommes même en train de réaliser trente recrutements pour accompagner notre croissance d'activité liée aux projets actuels et accompagner les projets qui démarrent cette année et qui vont être industrialisés en 2021."

Potez aéronautique a un client américain sur lequel le groupe va prendre 30% de croissance d'activité : le sous-traitant landais doit produire 30% d'avions en plus comparé à cette année. On parle d'un avion de surveillance mais Potez ne peut pas communiquer plus sur ce contrat.

Le site aturin de Potez ne connait pas de turbulences grâce aux choix stratégiques faits depuis plusieurs années explique Miguel de Sousa, directeur des opérations du groupe aéronautique landais Copier

Les deux autres sites du groupe Potez à Séville en Espagne et à Cambes dans le Lot souffrent de la crise que traverse le secteur aéronautique avec des pertes de chiffre d'affaire de 30 à 35%, des réductions d'effectifs et des salariés en chômage partiel.