Michelin choisi par AirFrance comme partenaire exclusif

AirFrance et Michelin étendent leur partenariat pour une aviation plus durable.

La collaboration entre les deux géants français dure depuis 2010 déjà, et a été reconduite ce vendredi pour encore dix ans.

Michelin sera chargé pour d'équiper les appareils court, moyen et long-courrier de la compagnie aérienne. Notamment avec des pneus neufs ou rechapés, produits dans l'usine de Saint Doulchard à Bourges. Mais cette fois, les entreprises se lancent un pari ambitieux : réduire l'empreinte carbone de la flotte AirFrance. Car la compagnie souhaite diminuer de 50 % ses émissions de CO2 par passager kilomètre d'ici 2030.

Pour mener à bien cet objectif, elle mise entre autres sur la modernité des pneus Bibendum. Et notamment sur la nouvelle technologie des Michelin Air X. Modernes, ils sont plus résistants et durent donc plus longtemps. Ils sont surtout plus légers, ce qui permet "une économie significative de carburant", selon Mauro Sponza, le directeur activités aéronautiques de Michelin.