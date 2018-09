Les touristes chinois sont de plus en plus nombreux à venir en Pays de Savoie. Le pôle tourisme de l'université Savoie-Mont-Blanc vient de rendre une étude pour attirer cette nouvelle clientèle à Aix-Les-Bains.

Aix-les-Bains, France

Plus de deux millions de touristes chinois ont visité la France l'an passé. L'office du tourisme d'Aix-Les-Bains-Riviera des Alpes veut les attirer ici en Savoie, autour du Lac du Bourget.

On ne sait pas les accueillir - Dominique Dord, maire d'Aix-Les-Bains

Les touristes chinois sont de plus en plus nombreux à venir en Pays de Savoie sauf qu'ils visitent principalement Chamonix ou le Lac d'Annecy mais pas vraiment à Aix-les-Bains. Alors, aux grands maux les grands remèdes. Le pôle tourisme de l'université Savoie-Mont-Blanc a fait une longue étude pour tenter de comprendre cette nouvelle clientèle et la faire venir jusqu'au lac du Bourget.

Cinquante étudiants français et chinois de l'université de Savoie Mont Blanc ont travaillé un an sur ce projet et le constat est clair : la ville d'Aix-les-Bains a tout pour attirer cette nouvelle clientèle " jeune, aisée et cultivée qui cherche en Savoie ce qu'elle ne trouvera pas à Paris. Il y a tout : la montagne, le lac et les thermes. Ces touristes veulent contempler les panoramas, déguster des vins locaux, prendre le temps de faire des activités physiques douces" explique Annie Rouard, directrice du pôle tourisme à l'université de Savoie-Mont-Blanc.

Les touristes chinois souffrent de beaucoup de clichés

L'étude pointe aussi les difficultés que peuvent avoir ces nouveaux touristes comme les problèmes de langue, d’alimentation et d'activités.

Les touristes chinois ont trop longtemps été mis de côté reconnait le maire d'Aix-Les-Bains, Dominique Dord : "On a une clientèle inconnue, dans des proportions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connait qui frappe à notre porte et on ne sait pas les accueillir. Nous devons nous adapter le mieux possible, le plus vite possible. Il faut parler à ces touristes et leur dire qu'il n'y a pas que Paris ou Chamonix."

Mais les touristes chinois ont surtout une mauvaise image qui leur colle à la peau "On pense encore aux touristes qui arrivent en bus, en masse, prennent des photos et repartent aussitôt. C'est un tourisme en perte de vitesse" ajoute Annie Rouard.

Le tourisme est la première économie de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget.