Ajaccio (Corse) : projet d'agrandissement de l'aéroport Napoléon Bonaparte

Nouvelle salle d'embarquement, de nouveaux espaces publics, une zone de livraison de bagages et des surfaces commerciales augmentées... L'agrandissement de l'aéroport d'Ajaccio se précise. On connaît désormais l'estimation globale du projet, près 60 M€.

Jugé sous-dimensionné et sous équipé pour faire face à l'accroissement du trafic, l'aéroport d'Ajaccio va s'agrandir. Selon la chambre de commerce et d'industrie de la Corse-du-Sud, les études sont en cours et les travaux devraient débuter d'ici 2 ans. Au final il y aura 35 bornes d'enregistrement contre 18 actuellement, une nouvelle salle d'embarquement, des espaces d'attente, les zone de livraisons bagages et surfaces commerciales seront elles plus importantes. Pour les nostalgiques, la terrasse surplombant la piste sera rouverte. Coût total estimé du projet : 60 M€.

La plate-forme est aujourd'hui dimensionné pour accueillir 1,5 million de passagers par an, alors qu'on devrait avoisiner cette année les 1,7 million

"Première étape, précise Laurent Poggi, directeur de l'exploitation de l'Aéroport d'Ajaccio, la réfection des pistes prévue dans un horizon de deux ans maximum. Ensuite, ce sera l'extension du terminal qui est aujourd'hui sous-dimensionné pour accueillir et traiter les passagers. Il est urgent d'augmenter la capacité de la plate-forme qui est aujourd'hui dimensionné pour accueillir 1,5 million de passagers par an, alors qu'on devrait avoisiner cette année les 1,7 million".