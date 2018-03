Dans le cadre d'une journée de mobilisation nationale, les personnels des maisons de retraite et de l'ADMR étaient en grève ce jeudi 15 mars. A Ajaccio, les manifestants ont bloqué durant plusieurs heures les locaux de l'ARS.

Corse, France

A l'appel de la CGT, les salariés des EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et de l'ADMR (aide à domicile en milieu rural) ont manifesté leur colère à coups de casserole devant les locaux de l'ARS. Objectif : dénoncer un manque de moyens et des conditions de travail difficiles qui, selon eux, nuisent à la qualité des soins.

Une délégation a été reçue par la directrice régionale adjointe de l'ARS. "Nous avons pu exposer le cahier revendicatif à la direction, explique Patrice Bossard, secrétaire général de l'union départementale CGT de Corse-du-Sud. Nous avons posé aussi les problématiques que les personnels de ces établissements connaissent des difficultés dans la prise en charge des personnes âgées. Il y a des manques de moyens humains et matériels. Nous avons donc obtenu la promesse de la tenue d'une première réunion de travail entre l'Agence régionale de santé, la Collectivité de Corse et les représentants syndicaux de l'aide à domicile et des EHPAD."

Ces manques de moyens dénoncés ont aujourd'hui des conséquences dans le quotidien du personnel soignant, comme dans celui des patients. "Par exemple, il nous est imposé de ne faire qu'une seule toilette par semaine à chaque résident, raconte Marie-Pierre Sereni, déléguée CGT de l'EHPAD de Cauro, dans la région ajaccienne. Cette situation est inacceptable. Comme le fait qu'il n'y ait qu'une seule infirmière pour s'occuper de 75 pensionnaires."