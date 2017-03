Ajaccio ville de congrès

Depuis quelques années Ajaccio développe de plus en plus l’organisation de congrès. Une nouvelle forme de tourisme qui représente un vrai plus pour la cité impériale et sa région.

Le palais des congrès d'Ajaccio accueille ce mercredi la soirée de présentation du 124ème congrès national des sapeurs-pompiers. Ce congrès se tiendra à l'automne dans la cité impériale et pour la première fois en Corse. Plusieurs milliers de participants sont attendus du 11 au 14 octobre. Après le salon « Connect », la ville d'Ajaccio s'affirme de plus en plus comme ville d'accueil du tourisme d'affaire. Un tourisme différent, mais qui rapporte dans tous les secteurs. En 2016 par exemple, le palais des congrès à lui seul a représenté 16 % des nuitées sur la région ajaccienne.

Le tourisme d’affaire : spécialité Ajaccienne

Des milliers de congressistes, de touristes potentiels, en dehors de la saison estival, le tourisme d'affaire est en passe de devenir une spécialité de la ville d'Ajaccio. Chantal Cuttoli directrice du palais des congrès.

« Le tourisme d’affaire est le segment le plus lucratif du tourisme Français. C’est un secteur très concurrentiel, il y a plus de 150 palais des congrès en France. Les congrès sont souvent situés hors des pics d’activité touristique. C’est gagnant gagnant pour la ville et pour nous lorsqu’on arrive à accueillir un évènement comme « Connect » au mois de février. C’est 30 entreprises qui ont travaillé directement dans le palais des congrès, et 2000 nuitées pour la ville, des retombées extraordinaires. »

« C’est en prouvant la capacité de l’offre locale qu’on va faire venir des congrès. Possibilité de loger les gens, de les faire manger, de les transférer, proposer des activités post-congrès. Lorsqu’on gagne un congrès, comme l’année dernière celui des orthodontistes, c’était leur 50ème congrès, on bat des records d’affluence et ça c’est très valorisant pour nous. »

La distance, l’insularité, qui pourrait être un frein, devient elle aussi un avantage. Coralie Ferri Pisani, community manager à l'office de tourisme d'Ajaccio.

« Si nous prenons l’exemple du congrès des pompiers, nous étions sur la précédente édition à Tours, les gens nous ont dit qu’ils profitaient de la tenue du congrès sur Ajaccio pour découvrir la région. C’est une très belle vitrine pour Ajaccio et cela prouve que la ville a les capacités d’accueillir de tels évènements. »

Des touristes multicartes

Les congressistes sont également en demande d'activité. Delphine, est coach sportif à Ajaccio, elle a eu la surprise d'être sollicitée pour un groupe d'une quarantaine de personnes lors du salon « Connect ».

« On s’est donné rendez-vous avant que le salon ouvre, et puis on les a fait courir à travers la ville pour leur faire découvrir. C’est bien pour eux, ils ont fait du sport, ils ont découvert l’endroit où ils avaient été au salon, c’est positif. J’espère que cela se refera effectivement. »

Le tourisme d'affaire semble donc bel et bien établi dans la région Ajaccienne où il représente presque 20% des nuitées.