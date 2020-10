Ajain : le seul médecin de la commune part à la retraite, sans personne pour lui succéder

Le seul médecin en poste à Ajain exerce sur la commune depuis 1980. Il gère plus de 1 200 patients, à son cabiner et à domicile.

Le docteur Bernard exerce à Ajain depuis 1980. Avec plus de 1 200 patients réguliers, et une trentaine de consultations quotidiennes en moyenne, il est le seul médecin généraliste à exercer sur la commune. Son départ à la retraite, pour l'instant, c'est la perspective d'un grand vide.

« Soit j'ai quelqu'un pour m'emmener aux urgences, soit je meurs sur place! » Chantal consulte le seul médecin de la commune depuis des années. Son départ la laisse désemparée, comme beaucoup. « On ne sait pas où tout le monde va aller, déplore Daniel. Il ne restera que Guéret, et même sur les autres communes, les médecins commencent à avoir des problèmes. »

Des élus prêts à investir

Depuis la rentrée, les élus font des pieds et des mains pour attirer un médecin. La semaine dernière, le maire Guy Rouchon visitait une maison de santé en Corrèze, qui elle est parvenue à faire venir des médecins. La production d'une vidéo promotionnelle est en préparation.

Mais les élus le savent, pour faire venir un médecin de manière durable sur une commune rurale, il faut une vraie politique publique. « On envisage soit de réhabiliter un cabinet, explique Alain Texier, adjoint au maire. Soit d'en construire un nouveau, en accord avec ce médecin là. Pour le faire à sa dimension, afin de le fidéliser, et de ne pas avoir un médecin qui arrive dans un cabinet qui ne lui convienne pas, et qui s'en irait au bout d'un an ou deux. »

Le cas échéant, la mairie pense à la télémédecine

Les élus sont inquiets, mais pas pessimistes. Juste à côté de la N145, Ajain n'est pas enclavée. Et puis l'offre de soin sur la commune est déjà bien développée : on y trouve le plus gros Ehpad de la Creuse, qui cherche aussi à recruter un médecin, une pharmacie, des infirmiers.

Pour l'instant, une médecin s'est montrée candidate pour venir à Ajain. Mais pas d'installation prévue avant septembre 2021. Si personne ne se présente d'ici janvier, la mairie songe à mettre en place de la télémédecine.