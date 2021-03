AKKA à Blagnac : le Plan de Sauvegarde de l'Emploi est réduit à 600 suppressions de postes

Le PDG d'Akka Technologies annonce sur France Info que le plan de sauvegarde de l'emploi sur le site de Blagnac ne concerne plus que 600 postes, et non 900 comme encore présenté au mois de décembre.