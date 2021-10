Alain Bazot de L'UFC-Que choisir : "Une TVA à 20% pour se chauffer, c'est anormal"

Plus de sept Français sur dix considèrent que leur pouvoir d'achat se dégrade, selon un sondage Odoxa publié ce jeudi. C'est le coût du carburant et de l'énergie qui les préoccupe le plus. Pour le Migennois Alain Bazot, président de l'UFC-Que choisir, il faut baisser les taxes sur l'énergie.

Les Français ont peur de ne plus pouvoir faire face à leurs dépenses. Plus de sept Français sur dix (75%) ont le sentiment que leur pouvoir d'achat se dégrade selon un sondage Odoxa dévoilé ce jeudi par France Bleu. 9 sondés sur 10 se disent préoccupés par le coût du carburant et de l'Energie. Le Migennois Alain Bazot, président de l'UFC-Que choisir avance quelques solutions.

France Bleu : Le premier ministre a annoncé un bouclier tarifaire avec le blocage du tarif réglementé du gaz jusqu'en avril et la limitation de la hausse de l'électricité. Est ce que ça va être suffisant, à votre avis?

Alain Bazot : "On voit bien que ce n'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de consommateurs qui sont laissés de côté. Il y a beaucoup de consommateurs qui ne sont pas aux tarifs réglementés du gaz et sur les 10 millions de consommateurs, il n'y en a que cinq qui sont dépendants de ces tarifs réglementés. Il reste une autre moitié des 5 millions pour lesquels rien n'est fait. Ce sont les grands oubliés. Et puis quand on parle de bouclier, je n'aime pas beaucoup l'expression parce qu'un bouclier normalement, ça protège d'un mauvais coup, d'un coup de bambou tarifaire. Or, l'augmentation a eu lieu et on gèle le tarif du gaz à un très haut niveau. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un simple différé. On va attendre le consommateur à la sortie. Pour l'électricité, , il y a la mesure de plafonnement de la hausse à 4 4%. "

Y- a-t-il d'autres leviers possibles pour faire baisser la facture ?

Oui et ils sont de deux ordres, il y en a un qui est structurel pour l'électricité. On n'arrête pas de nous dire que le prix de l'électricité, est dépendant du prix du gaz et du prix international. Et c'est quand même assez étonnant d'entendre ça dans la mesure où on a une bonne capacité de production indépendante avec le nucléaire.

Or, il faut savoir, et on n'en parle jamais, que cette quantité d'énergie nucléaire produite par EDF qui est vendue aux Français est limitée. Il y a une partie du nucléaire qui est vendue à un prix très cher à l'étranger, au grand bonheur, évidemment d'EDF, alors que de l'électricité nucléaire pourrait être vendue en France. Le ministre de l'Economie a cette possibilité d'augmenter les capacités de vente d'EDF de l'électricité en France et cette mesure que nous nous réclamons, n'est pas prise, ça permettrait mécaniquement d'empêcher les hausses parce qu'on ne dépendrait plus de l'énergie du marché international.

Il y a un autre levier, c'est la TVA et en particulier la TVA sur les taxes, qui est une aberration fiscale. Il faut comprendre que l'impôt, doit être juste pour être accepté, or il est anormal sur un bien de première nécessité, que sur l'énergie pour se chauffer, pour se déplacer, on ait une TVA à 20%.

Le gouvernement doit annoncer une mesure pour faire face à la hausse du prix du pétrole. On parle d'un chèque carburant, comme le chèque énergie. Ça vous semble, comme le dit le ministre de l'Economie, "la solution la plus efficace et la plus juste"?

Il faut voir ce qui va être annoncé parce que souvent, le diable se glisse dans les détails. On ne sait pas exactement quel est le périmètre. Le chèque énergie ne concerne que 20 % de la population : les plus défavorisés. Et c'est tant mieux. Mais ça laisse de côté , toutes les classes moyennes, tout de même modestes, à cause des effets de seuil. La mesure ne concernera t-elle que les salariés ou les retraités aussi? Il faut voir très concrètement ce que cela recouvre.