Alain Gatti : "Sur les discussions de la loi travail, il ne faut pas franchir les lignes rouges"

Emmanuel Macron reçoit les syndicats à l'Elysée pour parler de la loi travail. La CFDT et son secrétaire général en Lorraine, prône le dialogue et un syndicalisme d'engagement.

La réforme du code du travail, c'est le premier grand chantier du nouveau président de la république. Emmanuel Macron reçoit pour en parler les syndicats à l'Elysée. La CFDT c'est le syndicat qui s'était distingué pendant l'adoption de la loi travail, en acceptant de travailler avec le gouvernement. Est le premier à être reçu à 9h mardi matin. C'est aussi le syndicat

Pour Alain Gatti, le secrétaire général de la CFDT en Lorraine, il y a un préalable essentiel, c’est le dialogue social et de savoir comment on le renforce au niveau des entreprises.

Des lignes rouges à ne pas franchir

Dans les promesses de campagne d’Emmanuel Macron figurent un certain nombre de mesures pour la loi travail. Tout n’est pas à jeter pour Alain Gatti, il y a un certain nombre de lignes rouges à ne pas franchir, comme le référendum à l'initiative de l'employeur ou encore le plafonnement des indemnités prud'hommales en cas de licenciement sans cause réelle ou sérieuse.

« Pour l’instant, on n’a que des déclarations d’intention. Ce que prévoit le texte, c’est un référendum à l’initiative du chef d’entreprise, avec toutes les pressions que cela peut entrainer, et ça on n’en veut pas

Pour le syndicat, le danger ce serait ce qui s’est passé chez Smart à Hambach, un référendum à l’initiative de l’employeur.

Sur la méthode, légiférer par ordonnance, le syndicat n’y est pas opposé. D’ailleurs Alain Gatti le souligne : "La liberté de la presse, la 5ème semaine de congés payés ou les 39 heures sont des ordonnances, et à mon avis, ne portait pas atteinte à la démocratie à condition que les partenaires sociaux soient consultés "

La CFDT est aujourd'hui le premier syndicat en Lorraine. 28 % aux dernières élections, devant la CGT qui est à 22 %. 62 % des salariés ont voté aux dernières élections professionnelles.