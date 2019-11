Alain Martineau : "On fera le maximum pour sauver LSI, mais si ce n'est pas sauvable, ce n'est pas sauvable"

Deux ans après la reprise de GM&S par le groupe GMD, les syndicats s'inquiètent sur l'avenir de l'usine de la Souterraine - désormais dénommée LSI.

Le volume de commande de 22 millions d'euros promis par Renault et PSA au moment de la reprise n'a jamais été atteint. Renault a presque entièrement tenu ses engagements en 2019, c'est surtout du côté de PSA que ça pêche.

Alain Martineau, joint par France Bleu Creuse, ne se montre pas démesurément optimiste sur l'avenir de LSI : "On fera le maximum pour sauver LSI, mais si ce n'est pas sauvable, ce n'est pas sauvable" déclare à notre micro le patron de GMD. Il pointe du doigt plusieurs difficultés de l'entreprise sostranienne en terme de compétitivité.

"Les contraintes environnementales font que les constructeurs veulent de plus en plus avoir des fournisseurs autour de leurs usines. Le moins loin possible pour que ne pas traverser la France avec des camions"