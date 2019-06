Alain Morvan sur le départ à Naval Group Cherbourg "Mon challenge était de voir le Suffren naître "

Avant son départ pour EDF et la direction du parc nucléaire, France Bleu Cotentin fait le bilan avec Alain Morvan, directeur de Naval Group à Cherbourg pour quelques semaines encore, jusqu'à la mi-juillet 2019

Alain Morvan, le directeur de Naval Group à Cherbourg invité de la matinale de France Bleu Cotentin ce mardi 11 juin. Il quitte Cherbourg après 4 ans et demi à la tête de l'établissement.

"Mon challenge était de voir le Suffren, le premier de la série des Barracudas, naître. C'est quasiment fait, il a pris vie. "

Le sous-marin doit sortir des ateliers le 4 juillet pour la mise à l'eau; une grande cérémonie est prévue le 12 juillet, en présence notamment de la ministre de la Défense, Florence Parly.

De nombreuses embauches ces 4 dernières années

Alain Morvan part avec le sentiment du devoir accompli alors que le programme Barracuda a permis de nombreuses embauches sur le site de Cherbourg

"On travaille pour développer l'attractivité de la région. Pour Naval Group Cherbourg, on a organisé des manifestations qui visent à attirer des nouveaux talents avec ou sans expérience, nous avons développé des formations puisqu'il faut 300 compétences différentes pour construire un sous-marin. On a utilisé tous les leviers pour attirer du monde comme le dernier job-dating pour les techniciens qui a attiré 800 candidatures, dont 40 % hors de la région."

Le successeur d'Alain Morvan est Jean-Luc France qui fait déjà partie de Naval Group. Il arrive de Nantes Indrette", site spécialisé dans la construction de systèmes de propulsion des navires.