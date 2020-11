Albert : avant la fermeture de l'usine en février, les salariés de SIMRA veulent partir la tête haute

Le bras de fer continue mais le mot d'ordre a changé chez les salariés de SIMRA, en grève depuis ce jeudi et réunis ce vendredi 13 novembre à Albert.

Bientôt sans emploi, une petite centaine de salariés du sous-traitant aéronautique de Stelia ont défilé à l'appel de la CGT dans les rues du centre-ville, pour protester contre la fermeture de leur usine et la suppression des 124 emplois restants fin février 2021.

Car si la direction affirmait le contraire il y a un peu plus de deux mois, elle a récemment annoncé aux salariés la mauvaise nouvelle, conséquence de la crise sanitaire du coronavirus et de la baisse du trafic aérien.

Les 124 postes restants bientôt supprimés, un PSE en cours

En clair, les 124 postes restants seront supprimés, alors qu'une cinquantaine de salariés sont déjà partis depuis le printemps. Des départs litigieux pour la CGT, qui dénonce "des licenciements économiques déguisés" et "des départs sans projet pour les salariés".

Mais dans les rangs de la manifestation ce vendredi, l'inquiétude vaut aussi pour les salariés encore présents à l'usine. L'objectif pour eux est de négocier une indemnisation suffisante avant leur départ, dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE), annoncé par l'entreprise début octobre

"Dans mon cas, je partirai avec 315 euros par année d'ancienneté... c'est dérisoire" s'agace Mélanie, qui fabrique depuis 3 ans des planchers d'avion pour les Airbus A320.

Les salariés de SIMRA ont terminé la manifestation avec un rassemblement statique et un barbecue devant la mairie d'Albert © Radio France - Alexandre Lepère

"L'essentiel est de ne pas toucher à Stelia" s'agace un salarié

L'horizon est bouché et les salariés se sentent même abandonnés par les élus comme le sénateur et ancien maire d'Albert Stéphane Demilly, et l'actuel maire Claude Cliquet, qui ont pourtant soutenus publiquement les sous-traitants aéronautiques du bassin d'Albert-Méaulte. "Je pense que les élus sont résignés et que l'essentiel est de ne pas toucher à Stelia" critique Fabien, salarié chez SIMRA depuis une quinzaine d'années.

Une nouvelle fois contactée par France Bleu Picardie, la direction de SIMRA n'a pas répondu à notre demande d'interview pour s'expliquer sur la fermeture de l'usine.

Suite à la manifestation de ce vendredi, les délégués syndiqués CGT seront reçus lundi après-midi à Péronne, dans les locaux de la sous préfecture de la Somme. Réunion avec leurs avocats, la direction de SIMRA et la Direction régionale du travail (DIRECCTE), pour faire le point sur l'évolution du PSE.