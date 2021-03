Ce classement recense les 30 villes moyennes avec la plus forte fréquentation dans les centres-villes depuis le début de l'épidémie. Albi, préfecture du Tarn, est à la 19e place.

Albi dans le Top 30 des villes moyennes les plus dynamiques

Villes de France, l'association des élus qui fédère les villes moyennes, et Mytraffic, leader européen de l'analyse du flux piéton, publient le premier palmarès des centres-villes dynamiques. Ce classement recense les 30 villes moyennes ayant la plus forte fréquentation dans les centres-villes depuis le début de l'épidémie. Villefranche-sur-Saône (Rhône), Chambéry (Savoie) et Pau (Pyrénées-Atlantiques) arrivent sur le podium des villes moyennes (moins 100 000 habitants) qui ont le mieux résisté à la crise sanitaire depuis mars 2020. En 19e position, se trouve Albi, préfecture du Tarn.

Des critères en commun

Pour établir le classement, les données de géolocalisation de plusieurs applications mobiles ont été passées au crible dans 180 zones entre mars 2020, et le début du premier confinement, jusqu'au mois de janvier 2021.

Après avoir analysé ces données, l'étude pointe des points communs entre toutes ces localités. En tout, cinq critères étudiés : la reconcentration des activités avec une lutte contre les logements vacants et le maintien des services publics. Des centres rendus accessibles en transports en commun, avec des parkings relais et des secteurs piétons. La rénovation du patrimoine historique joue aussi son rôle, comme à Pau, où la mairie a rénové 350 des 500 façades du cœur de ville.

Le Top 30 des villes moyennes les plus dynamiques selon l'étude de MyTraffic :