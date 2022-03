Albiez-Montrond : 200.000 euros d'impayés pour une résidence touristique, les élus viennent couper l'eau

Une trentaine de personnes ont manifesté ce mardi 1er mars, devant la résidence touristique "Hameau des Aiguilles" dans la petite station d'Albiez-Montrond en Savoie. Les élus mauriennais sont venus dire leur colère face la société Les Chamois d'Albiez et ses dirigeants qui ne payent pas les factures d'eau de la résidence depuis plusieurs années.

"Depuis 2016, cette société accumule 180.000 euros d'impayés et ça met en danger la régie intercommunale des eaux de la 3CMA et de la commune d'Albiez-Montrond" explique le président de la Communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan, Jean-Paul Margueron.

200.000 euros d'impayés

"La société doit également 20.000 euros de taxe de séjour impayés" précise Alain Mollaret, premier adjoint au maire. "C'est de la colère, de l'injustice, ce n'est pas normal que de grosses sociétés comme ça refusent de payer".

AUDIO - Les explications de Jean-Paul Margueron, président de la Communauté de communes 3CMA. Copier

"Malgré les relances du Trésor public, ces dirigeants malhonnêtes ne payent pas, la société est montée avec plusieurs filiales, ils sont absents et se défilent, il faut aller les chercher ces gens là, ça ne peut plus durer" précise Jean-Paul Margueron.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une dette qui risque de retomber sur les habitants

"Un jour ce sont les habitants qui devront payer tout ça, ça pourrait doubler le prix de l'eau à Albiez, c'est scandaleux" ajoute le président de la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan. "Pas question qu'on paye pour ces gros promoteurs sans scrupule, c'est injuste" insiste Jean-Yves, un habitant venu manifester aux côtés des élus mauriennais. "C'est honteux, il faudrait tout fermer, tout couper dans cette résidence" ajoute une habitante. "On n'a pas le droit de couper l'eau en France, c'est interdit, c'est pourquoi on a fait une action symbolique de quelques minutes seulement" précise Jean-Paul Margueron.

Une coupure d'eau symbolique de quinze minutes

Pour faire pression sur la société, les élus sont donc venus couper l'eau de cette résidence ce mardi 1er mars à 17 heures. Jean-Paul Margueron est lui-même descendu pour fermer le robinet et envoyer un message fort.

Le président de la communauté de communes 3 CMA, Jean-Paul Margueron, est lui-même descendu pour fermer le robinet et couper l'eau de cette résidence. © Radio France - Mélanie Tournadre

Pendant près d'un quart d'heure, l'eau a été coupée et les élus mauriennais sont allés à la rencontre des touristes qui louent des appartements dans cette résidence "Hameau des Aiguilles". Ils leur ont offert des bouteilles d'eau pendant le temps de la coupure pour qu'ils puissent se désaltérer en revenant de leur journée de ski. Les élus leur ont également expliqué la situation. "On n'était pas au courant, on ne reviendra pas ici du coup, c'est pas correct, nous on paye l'eau et la taxe de séjour !" explique cette touriste belge.

Les élus mauriennais sont allés à la rencontre des touristes de la résidence pour leur expliquer la situation. © Radio France - Mélanie Tournadre

Touristes et habitants ont le sentiment que les dirigeants de ces grosses sociétés sont intouchables. "On a l'impression que ces grosses sociétés s'en mettent plein les poches, profitent de notre belle montagne et ne payent pas, ce n'est plus possible" ajoute Eric Vaillaut, le vice-président de la communauté de communes 3 CMA.

AUDIO - Reportage sur cette action coup de poing à Albiez-Montrond. Copier

La communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan envisage désormais de mener une action en justice.