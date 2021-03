Les exportations de calvados ont résisté à la crise sanitaire

Chercher du positif dans le négatif. L’inter-profession des appellations cidricoles (IDAC) a fait le bilan de l'année 2020 des ventes de calvados. Sur la scène nationale, les livraisons du spiritueux a significativement chuté : -27,5%. En revanche, les exportations à l'étranger ont résisté à la crise du Covid-19 : seulement 6,7% de baisse. L'an dernier, 4 millions 200.000 bouteilles de calva ont été commercialisées en France et dans le monde.

4.200.000 bouteilles vendue dans le monde

"Une grande partie de notre clientèle a été fermée et confinée comme les cafés, hôtels et restaurants, rappelle Didier Bédu le president de l'IDAC. Ceci dit, derrière ces chiffres pas très réjouissant, il y a des éléments très positifs. Il y a un certain nombre de marchés et de pays où le calvados est resté dans le cœur des consommateurs." Cette consommation a même augmenté dans quelques coins du globe : +5% en Russie, +20% aux Pays-Bas et +75% au Japon.