Aledia, peut-être futur grand des leds, va installer sa production à Champagnier au sud de Grenoble

C'est une installation d'entreprise qui pourrait faire du bruit : Aledia, détentrice d'une technologie de led plus lumineuse et moins énergivore, va installer son premier site de production au sud de Grenoble, là où la Métropole veut se "rééquilibrer" en terme d'activités et d'aménagements.

C’est une nouvelle qui pourrait marquer l’histoire du sud de Grenoble Alpes Métropole et de cette métropole dans son ensemble. La société Aledia, qui avait aussi des vues dans la région PACA, va finalement investir sur la zone dite du "Saut du Moine" à Champagnier, au sud de Grenoble. La Métro et la Région ont décidé de l'appuyer en garantissant chacune pour 6 millions d'euros d'emprunts.

Un peut-être futur grand des leds

Un effort qui vaut largement la chandelle si l'on se fit notamment à la presse spécialisée. "Aledia sera le futur géant des écrans ou rien"(La Tribune), "Aledia fait rêver les investisseurs" (Les Echos). La start-up "spin-off" du CEA-Leti à Grenoble, incubée à Minatec et qui emploi déjà 120 personnes aujourd'hui à Echirolles, est un potentiel grand de demain, présent peut-être à l'avenir dans tous nos écrans grâce à une technologie led moins énergivore et plus lumineuses que les actuelles "Oleds". Elle est placée sur un marche mondial potentiel de 150 milliards de dollars en 2022 mais un marché ultra-concurrentiel sur lequel il ne faut pas perdre de temps. D'où ce projet, soutenu par les collectivités, d'aménagement sur 6 hectares., en deux tranches, la première en 2021, pour lancer la production. Avec comme première perspective "550 emplois en 4 ans"!

Economie et aménagement du territoire

Une installation à Champagnier donc, sur ce terrain occupé autrefois par l'entreprise chimique Poliméri, fermée en 2006. Depuis le Sud Grenoblois, puis la Métropole de Grenoble ont dépollué et re-viabilisé cette "Zac du Saut du Moine" où se sont déjà installées deux autres société : SDCEM et CIC Orio. Aledia et ses perspectives ajouterons une pierre supplémentaire - et quelle pierre - à l'édifice d'un rééquilibrage de la Métropole au sud que souhaitent les élus. Un sud vers lequel devront s’étendre à l'avenir pistes chrono vélo et autre futur "RER à la grenobloise". L'enjeu n'est pas seulement celui de l'emploi.