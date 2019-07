Alençon: La nouvelle usine de production d'eau potable sera terminée en mars 2020

Alençon, France

Avec 14 millions d'euros d'investissements pour la nouvelle usine, c'est le deuxième plus gros chantier de la Communauté Urbaine d'Alençon depuis la construction de la salle de spectacle en 2014.

Le bâtiment s'étendra sur plus de 3 000 mètres ce qui permettra d'augmenter les étapes de traitement pour fournir une eau de meilleure qualité.

"On améliore le traitement au niveau de la matière organique avec notamment une étape de décarbonatation qui permettra d'avoir moins de calcaire dans l'eau. Les eaux de forages seront aussi injectées plus tôt dans le processus ce qui permettra de les utiliser tout au long de l'année ce qui est plus sécurisant pour l'alimentation en eau", annonce Amélie Bodeloche, la responsable du service Eau et assainissement à la Communauté Urbaine d'Alençon.

La nouvelle usine sera équipée de cuves qui permettront de décarbonater l'eau qu'elle contienne moins de calcaire © Radio France - Marianne Yotis

L'usine sera aussi dotée d'un bassin de traitement des eaux usées pour les purifier avant de les renvoyer dans la Sarthe. Avec tout ces équipements c'est donc une usine moderne qui viendra remplacer l'ancienne fondée en 1950.

Amélie Bodeloche la responsable du service Eau et assainissement à la Communauté Urbaine d'Alençon est chargée de la supervision des travaux © Radio France - Marianne Yotis

Prévenir les risques de pollution de l'eau

La production sera divisée en deux lignes indépendantes qui permettront chacune de traiter suffisamment d'eau chaque jour pour alimenter les 48 000 foyers de l'agglomération d'Alençon. Une nécessité pour faire face au risque de pollution de la Sarthe d'où est pompée l'eau.

"Avec le développement de la communauté et des usines, le risque de pollution de l'eau augmente aussi. On se rappelle tous de la pollution de la Sarthe (en 2007) où il avait fallu distribuer des bouteilles d'eau, donc ça montre bien qu'il faut anticiper", explique Ahamada Dibo, le président de la Communauté Urbaine d'Alençon.

Les travaux devraient être terminés d'ici mars 2020 mais il faudra attendre mai 2020 pour obtenir l'autorisation de l'Agence Régionale de Santé pour produire de l'eau. Il faudra ensuite compter plusieurs mois de travaux pour que l'eau de la nouvelle usine arrive chez les particuliers.