L'UFC Que Choisir alerte sur des chargeurs de portables dangereux

Après une batterie de tests en laboratoire, l'UFC Que Choisir alerte sur les dangers présentés par des chargeurs de portable et demande à la Direction de la consommation et de la répression des fraudes de faire retirer les produits dangereux des rayons.

L'UFC Que Choisir a testé en décembre dernier 20 modèles de chargeurs de portable, et quatre seulement se sont avérés conformes aux normes de sécurité. L'association a relevé des défauts de marquage obligatoire et l'absence d’instructions de sécurité, mais aussi des manques de conformité aux normes électriques, qui peuvent présenter de graves dangers pour les utilisateurs. Plus de la moitié des chargeurs examinés présente un risque avéré.

Les chargeurs, souvent responsables d'incendies domestiques

L'UFC Que Choisir souligne qu'il n'existe pas en France de données chiffrées précises sur le nombre d'accidents provoqués par des chargeurs de portables. Mais aux Pays-Bas, la fédération des assureurs a déterminé en 2017 que plus de la moitié des incendies domestiques était due à un chargeur de smartphone.

Eviter de charger son portable toute la nuit

L'UFC Que Choisir recommande aux consommateurs de ne pas laisser leur portable se charger toute la nuit. Ces chargeurs risquent d'endommager leur téléphone, de provoquer une électrocution ou pire, un départ de feu. Et elle conseille à ceux qui ont un chargeur répertorié comme dangereux de prendre contact avec le vendeur qui doit le remplacer dans un délai de trente jours. L'association fournit, sur son site, un modèle de lettre à envoyer. Parallèlement, elle demande à la DGCCRF (Direction de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes) de retirer les chargeurs dangereux du marché.