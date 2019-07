Alerte canicule: le CCAS de Belfort en première ligne

Belfort, France

L'alerte canicule niveau 3 a été activée dans le Territoire de Belfort par la préfecture et comme à chaque fois, le centre communal d'action sociale de Belfort active lui aussi son dispositif. Depuis ce mardi, les personnes inscrites sur le registre des personnes vulnérables sont appelées quotidiennement. Les infirmières du CCAS prennent de leur nouvelles et agissent en cas de besoin.

On vérifie s'il n'y a pas un état de fatigue anormal

"On évalue d'abord l'état de la personne, et au fur et à mesure des appels on voit si il y a un état de fatigue anormal ou une incohérence dans les propos, car cela veut dire que les personnes sont à un niveau où le corps commence à souffrir au niveau de l’hydratation" explique Karen Sengler l'infirmière coordinatrice du CCAS de Belfort. " Si ça ne va pas ou si la personne ne répond pas, on se rend sur place ou on fait appel à la police municipale" ajoute Sylvie Garnier, la responsable du service autonomie.

L'écriteau a été posé sur une des tables du CCAS de Belfort © Radio France - Emilie Pou

Des personnes sans famille et isolées très vulnérables

258 personnes sont inscrites sur ce registre à Belfort dont 23 personnes vraiment isolées (c'est à dire qui n'ont pas de service de portage de repas ou d'aides à domicile qui passent les voir chaque jour). Vous pouvez vous inscrire ou inscrire un de vos proches sur ce registre, c'est encore possible au 03.70.04.81.91.