Alès : Chez Cora, fini les extras

Avec la crise économique, le budget des Gardois et des Lozériens, comme celui de tous les Français, est de plus en plus serré. Conséquence : les clients des supermarchés font de plus en plus attention. « Ils s’en tiennent à leur liste de courses, c’est assez nouveau », confirme Philippe Jeannin, le directeur de Cora, à Alès. Le magasin a d’ailleurs mis en place un appareil qui permet de connaître le montant du panier de courses avant le passage en caisse.

L’autre phénomène que constatent de nombreuses enseignes, c’est l’augmentation des vols à l’étalage. Selon le ministère de l’Intérieur, les plaintes déposées par les magasins ont augmenté de 17% sur les huit premiers mois de 2022, par rapport à la même période, l’année d’avant. À Alès, chez Cora, le directeur ne l’a, en revanche, pas constaté. « Chez nous, le taux moyen de vol est aux alentours de 2% et c’est à peu près stable, en 2022. Les produits les plus volés restent l’alcool et le textile », indique Philippe Jeannin.

Pour limiter le risque de vols, Cora Alès a donc renforcé son dispositif de sécurité. « On est passé sur des systèmes de caméras performantes qui permettent de voir ce qu’il se passe sur la totalité du magasin, détaille l’intéressé. On a aussi un contrôle renforcé au niveau des caisses. »

