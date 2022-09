Alès : les tentes hussardes de l'entreprise Naïtup ont la côte

Si vous comptez profiter des dernières nuits d'été pour dormir au grand air, les tentes que fabrique Naïtup, une entreprise alésienne, pourraient vous intéresser. Il s'agit de tentes hussardes, qui s'installent sur le toit des voitures. Depuis qu'elle existe, la société fondée en 2007 en vend de plus en plus. "Environ 1.500 par an", selon Sidonie Venturi, responsable marketing et communication.

Si Naïtup connaît un tel succès, c'est parce qu'elle profite du développement des activités de plein air. "Les acheteurs sont aussi bien des sportifs que des familles", assure Sidonie Venturi. Ces tentes coûtent entre 2.000 euros et 3 500 euros. C'est cher, mais toujours moins qu'une location d'une semaine d'un mobil-home, en plein été. En tout cas le prix ne semble pas décourager.

Une entreprise de plus en plus verte et qui croît

Comme de nombreux acteurs économiques, la société alésienne essaie d'avoir une démarche de plus en plus écologique. Ainsi, a-t-elle recourt à des matériaux recyclés pour fabriquer ses tentes. "90% des matériaux utilisés sont recyclés", assure Sidonie Venturi. Naïtup croît et, toujours selon sa responsable marketing et communication, elle devrait "doubler le nombre de ses salariés d'ici trois à cinq ans". Aujourd'hui, l'entreprise compte une trentaine d'employés.