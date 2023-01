Alexandra Rousier arrive à la tête de Caen Evénements : "cette destination a des atouts incroyables"

Cela fait treize ans qu'Alexandra Rousier travaille pour GL Events dont Caen Evénements est une filiale. A 46 ans, elle revient dans la ville qui l'a vu grandir et où elle a fait ses études. La nouvelle directrice générale, qui occupe pour la première fois ce poste, remplace Paul Sechaud, parti occuper les mêmes fonctions à Orléans.

Qu'est ce qui vous a intéressé dans ce poste ici à Caen ?

A.R : Pour moi, c'est une destination qui a des atouts incroyables. On a des acteurs locaux du tourisme, du tourisme d'affaires qui sont dynamiques. Nous avons quand même un bassin, un terrain de jeu extraordinaire au niveau du tourisme de mémoire mais également architectural. Et puis, il y a un challenge de développement du tourisme d'affaires sur cette destination caennaise.

Vous êtes nommée directrice générale. Qu'avez-vous prévu de changer, si toutefois vous avez prévu de changer quelque chose ?

A.R : J'espère que ça va changer un petit peu. Mais on est quand même dans la continuité. Paul Sechaud a fait un excellent travail. J'ai vraiment trois axes de travail qui sont l'ouverture, la synergie et la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Donc ce sont des axes sur lesquels je vais véritablement me mobiliser avec toutes les équipes de Caen Evénements et les acteurs locaux du tourisme et du tourisme d'affaires. J'espère faire bouger deux ou trois lignes pour qu'on puisse travailler en équipe, dans le collectif et puis atteindre nos challenges qui sont en face de nous.

Parmi les événements à venir, une nouveauté avec Natura Bio cette année. Surtout, l'année prochaine, le 80ème anniversaire du DDay et en 2025, le millénaire de la naissance de la ville de Caen. Ça fait partie des grands événements qui vont animer les années à venir.

A.R : Oui, clairement. Justement, on se mobilise et l'accent sur la synergie est très important parce que justement, on va se mobiliser pour contribuer à ces grandes rendez-vous. Ce sont des événements absolument majeurs sur lesquels on doit se mettre tous en collectif pour faire quelque chose de grandiose.

Revenons à la RSE. Très concrètement, qu'allez-vous, qu'avez-vous mis en place chez GL Events pour vous inscrire dans cette responsabilité sociétale ?

A.R : Déjà, on n'a pas attendu 2023 pour s'y mettre. Enormément d'actions ont été déjà menées. Les objectifs que je me suis fixé sont : premièrement, la lutte contre le gaspillage alimentaire, deuxièmement, la diminution de l'utilisation de tout matériau à base de produits polluants, avec également la mise en place d'un calculateur de l'empreinte carbone de nos événements avec le support du groupe GL Events. Et le troisième axe, consiste à favoriser la diversité et l'inclusion dans le cadre de nos activités. Voilà les trois objectifs sur lesquels on va vraiment mettre l'accent pour 2023.

Pour terminer, avez-vous un ou deux exemples à nous donner ?

A.R : Bien sûr, notamment en 2022, nous avons utilisé toutes nos bâches publicitaires pour faire des goodies à destination des exposants et de nos visiteurs Nous avons également conclu un partenariat avec l'Institut Lemonnier, un lycée professionnel, pour créer, concevoir et bâtir des stands éco-conçus. Toutes nos équipes techniques sont également à pied d'œuvre tous les jours pour mesurer les températures dans tous nos espaces, pour vérifier si on est vraiment dans l'optimisation de notre consommation énergétique. Une signalétique adaptée a aussi été déployée sur tous nos sites pour sensibiliser visiteurs, collaborateurs, intervenants, prestataires à la nécessaire économies d'énergie et à l'effort auquel nous devons tous contribuer.

Retrouvez tous les événements à venir sur le site internet de Caen Evénements.