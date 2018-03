Saint-Étienne, France

C'est un patron inconnu du grand public mais certains Ligériens ont déjà pu le croiser dans un TER entre Saint-Etienne et Lyon. Alexandre Saubot est candidat à la présidence du Médef. Il est à la tête d'un groupe de 1.500 salariés présent dans six pays, et il circule en seconde classe, roule en Peugeot, entre son domicile du XVIe arrondissement de Paris et le siège de son entreprise à L'Horme (Loire). Ex-banquier, il est aujourd'hui vice-président du Médef et pourtant, la CGT lui tire sa casquette !

Oui oui ! C'est bien la CGT qui dit du bien d'un patron ! On ne voit pas tout le temps tout en noir !

Délégué central CGT chez Haulotte France, Martial Volet voit en "monsieur Saubot un patron familial, français, qui ne partage pas facilement, certes. Mais on a connu la fameuse crise de 2008, on est resté plus d'une année au chômage partiel, sans licencier personne. Il faut rendre à César ce qui appartient à César : si notre patron n'avait pas été monsieur Saubot, on ne serait peut-être plus là actuellement".

La CGT et la CFDT de chez Haulotte le verraient bien président du Médef

La "légende" dit qu'Alexandre Saubot ne boit ni d'alcool, ni de café, mais joue au bridge, pour se détendre. Partisan du dialogue social, ce polytechnicien de 52 ans est l'artisan des négociations sur la réforme de l'Assurance chômage, des discussions âpres qui ont fini par aboutir in extremis. A quoi ressemblerait la première organisation patronale avec Alexandre Saubot à sa tête ?

Il n'y aura pas de gaspillage, pas de retraite chapeau ou de parachute doré !

"C'est sûr que ce n'est pas un employeur qui utilise ces méthodes-là, explique Franck Sauton, le délégué central CFDT chez Haulotte France. [Alexandre Saubot] est quelqu'un de très accessible, de simple qui voyage en train. La Peugeot, oui je la vois, elle est garée devant chez nous, c'est quelqu'un qui est très économe, malheureusement parfois."

Un peu trop économe question salaires, ce serait bien le seul défaut d'Alexandre Saubot, à en croire les représentants des syndicats de son entreprise. La CGT refuse pour autant de parler d'avarice. Et dire que la dernière grève chez Haulotte remonte à une vingtaine d'année, de mémoire cégétiste.