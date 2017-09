Alexandre Tott, FO Moselle "On dépouille le code du travail pour le confier à une pseudo-négociation collective"

La mobilisation contre la loi travail ce mardi à l'appel de la CGT est suivie par d'autres syndicats : FSU, Solidaires, et la moitié des unions départementale FO dont celle de la Moselle.

.La manifestation contre le projet de réforme du Code du travail en Moselle partira à 14h de la place de la gare à Metz. Parmi les points de frictions, les conditions de licenciement, la réforme du compte pénibilité ou encore la fusion des instances représentatives du personnels.

Les petites phrases de Macron : une provocation inutile

Emmanuel Macron a annoncé qu’il "ne céderait ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes ". Une provocation inutile pour le secrétaire départementale de l’union de Moselle Alexandre Tott."C’est une provocation inutile, mais elle correspond à l’état d’esprit d’Emmanuel Macron. C’est une forme de mépris face à ceux qui travaillent".

Le secrétaire de FO en Moselle considère que malgré les 300 heures de négociations entre syndicat et gouvernement, le résultat n’est pas acceptable.

"Avec la négociation, on a évité un certain nombre de choses, mais ce qui reste est dramatique et inacceptable pour les salariés".

On dépouille le code du travail pour le confier à une pseudo-négociation collective dont on sait qu’elle va remettre en cause les droits – Alexandre Tott, secrétaire départemental de l’union départementale FO de Moselle

Sur la division au sein de FO, le secrétaire de l’union départementale de FO en Moselle explique que l’appel du 12 septembre est dans la ligne droite des mobilisations de l’an dernier sur la loi El Khomri

"On est là sur un enjeu majeur, la réforme du code du travail et je pense qu’on doit se positionner clairement sur le danger de ce projet. Si on vote contre les ordonnances, il faudra en tirer les conséquences en termes de mobilisation. C’est ce qu’on fait sur le département, mais pas de manière isolée. Plus de la moitié des unions départementales FO et 8 fédérations de branche en font de même".

En Moselle l'appel a été relayé dans près de 90 entreprises, notamment dans les transports, l’énergie et l’industrie. Les centrales appellent aussi à la grève dans la fonction publique, en clair les hôpitaux, l'enseignement et les administrations.

