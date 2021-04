Alexie et compagnie à Dax : une boutique de producteurs ouvert depuis un an

C'est une belle boutique sans prétention que vous pouvez retrouver à Dax, avec de beaux produits de qualité. Alexie et Compagnie propose des créations diverses et variées, notamment autour du bois. Les nombreux créateurs proposent leurs produits à la vente en ligne, mais également dans la boutique de l'atelier. Depuis un an, Alexie et Compagnie vit des moments compliqués. Avec les différents confinements et la fermeture des établissements thermaux, l'entreprise a eu du mal à se faire connaître.

Une boutique en constante évolution

Dans une logique de ne pas faire ce que font les autres, Alexie Mullet, gérante des lieux souhaiterait rendre l'accès à sa boutique accessible uniquement le week-end. Sur des fins de semaine stratégique, il serait envisageable d'exposer des créateurs pour mettre en avant leurs talents et proposer une animation atypique et originale devant son enseigne.

