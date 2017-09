Alfredo Spadavecchia, néo-retraité de la SNCF, ne veut pas que l'on touche aux régimes spéciaux

Alors qu'Emmanuel Macron évoque une possible suppression des régimes spéciaux de retraites de la SNCF, France Bleu a rencontré un ex-contrôleur, parti à la retraite à 57 ans.

Attention, sujet sensible : dans un entretien publié dans la revue interne de la SNCF et relayé par le journal Le Monde, Emmanuel Macron esquisse un projet de réforme de la SNCF, avec notamment la fin des régimes spéciaux de retraite. Selon le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, la réforme du régime spécial des cheminots fera partie du projet général de réforme des retraites qui sera présenté à l'été 2018. "Dès qu'un nouveau président entre en fonction, à chaque fois, on tape sur les cheminots", peste Alfredo Spadavecchia, un ancien contrôleur de Saint-Victor-sur-Loire.

"Trois ans de plus, je ne sais pas si je les aurais faits"

L'âge légal de la retraite, à la SNCF, est fixé à 50 ans et quatre mois pour les conducteurs de train (52 ans en 2024) et à 55 ans et quatre mois pour les contrôleurs (57 en 2024). Alfredo Spadavecchia, lui, est parti à la retraite à 57 ans et demi. Et c'est, selon lui, tout à fait justifié : "La pénibilité c'est surtout les horaires décalés : un jour vous commencez à 3h du matin, un autre à 16h. Il faut en plus travailler les week-end, les dimanches et les jours de fête." Sans oublier les conditions de travail qui, selon l'ancien contrôleur, se sont dégradés : "La direction vous tape sur les doigts parce qu'ils vous demandent des objectifs. Ils suppriment les contrôleurs et font des brigades : il n'y a même plus de commercial, que de la verbalisation. Et puis il y a de plus en plus de voyageurs. Trois ans de plus, je ne sais pas si je les aurais faits."

Daniel Villareale, le président de la CGPME de la Loire, n'a pas la même analyse. Selon lui, l'existence de ces régimes spéciaux est "injuste par rapport aux autres professions" : "C'est un métier qui doit être stressant et pénible mais comme tous les autres métiers, on connaît ça tous les jours dans les PME. On ne peut pas avoir un système à deux vitesses."

"C'était un critère d'embauche"

La retraite d'Alfredo Spadavecchia lui rapporte 1.800 euros nets par mois, après 37 ans et demi à la SNCF. Il reconnaît que les conditions de travail sont compliquées dans d'autres professions, mais ne se considère pas pour autant comme un privilégié : "C'était un critère d'embauche. Quand j'ai commencé, je gagnais moins en échange d'une retraite à 55 ans et de la stabilité de l'emploi. Après, on peut toujours critiquer. Mais ceux qui voulaient venir à la SNCF le pouvait, les portes n'étaient pas fermées." Selon Alfredo Spadavecchia, si les régimes spéciaux de retraites sont supprimés, la SNCF aura beaucoup de mal à embaucher des conducteurs de train.