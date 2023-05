Alimentation : jusqu'à 5% de baisse des prix sur certains produits après les renégociations ?

Les prix pourraient progressivement baisser entre septembre et décembre selon le cabinet Nielsen IQ

Sous la pression du gouvernement, les géants français de l'agroalimentaire ont accepté mercredi de rouvrir de manière anticipée les négociations avec les distributeurs , dans l'optique de faire baisser le prix des produits en rayon, dans un contexte d'inflation toujours très élevée.

Convoqués ce mercredi matin au ministère de l'Économie, les représentants de l'Ania, principale instance représentative du secteur, et de l'Ilec, qui porte la voix des industriels des grandes marques nationales, ont fait un pas dans le sens du gouvernement, qui leur réclamait depuis quelques semaines de revoir à la baisse le prix de vente de certains produits. Les coûts de certaines matières premières agricoles ou de l'énergie ont eu tendance à se stabiliser, voire à baisser, ce qui permettrait aux industriels de faire baisser leurs tarifs. Qu'est-ce que ces négociations vont changer ? Quels produits vont voir leurs prix baisser ? Emmanuel Fournet, directeur analytique chez NielsenIQ, partenaire du panier France Bleu , a répondu à nos questions. Il estime que les prix de certains produits de marques nationales (Coca-Cola, Danone ou Lu), seules marques concernées par les négociations, pourraient baisser de 5%. Cependant, il reste prudent, car ces baisses sont "assez difficile à prévoir".

France Bleu : est-ce que la réouverture de ces négociations est exceptionnelle ?

Emmanuel Fournet : L'année dernière, il y avait déjà eu des renégociations, plutôt pour passer des hausses de prix. C'était le contexte de la guerre en Ukraine, de la pénurie de certaines matières premières. Les distributeurs et industriels s'étaient mis autour de la table pour renégocier en 2022. C'était inédit. Là, c'est un peu moins inédit. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'habitude française puisque l'habitude française, c'est une négociation commerciale une fois par an .

L'argument, c'est que sur des marchés, pour certaines matières premières, les cours ont effectivement baissé et qu'il y a peut-être des endroits et des catégories de produits où c'est pertinent d'avoir des baisses de prix, probablement vers la rentrée, à cause de ces baisses de matières premières en particulier. Il y a aussi la question des prix de l'énergie, mais c'est surtout en raison des baisses de matières premières [que les négociations vont rouvrir, ndlr].

Qu'est-ce qu'on peut espérer de ces négociations ?

C'est difficile à prédire parce que c'est très variable d'une catégorie de produits à l'autre. Il n'y a pas de grande règle et il n'y aura pas de cohérence. Car les baisses de matières premières ne sont pas les mêmes d'une catégorie à l'autre. Mais disons que sur certaines catégories de produits où c'est pertinent, on pourrait avoir des baisses de prix de l'ordre de quelques points, de manière peut être évolutive, jusqu'à la fin de l'année. Peut-être 4 ou 5% de baisse de prix sur certaines catégories entre septembre et décembre. Mais c'est assez difficile à prévoir, à anticiper.

Sur les marchés où les cours ont effectivement baissé, certains marchés de céréales par exemple, ça pourrait être pertinent. Il y a des marchés où les cours actuels vont être un petit peu plus un problème, parce qu'ils n'ont pas forcément baissé. On sait en particulier, pour des productions françaises, que les pénuries en eau mettent une tension sur les prix des fruits et légumes, sur le prix du maïs, sur le prix d'autres matières premières par exemple. Et là, ça va être difficile de faire baisser les prix.

Ce seront donc des baisses progressives. Y aura-t-il des baisses dans les rayons des supermarchés au lendemain des négociations ?

Il pourrait y en avoir sur certains produits. Même pour les hausses de prix, après les négociations commerciales qui se terminent fin février, les hausses de prix se mettent en place progressivement. Parce que souvent, il y a des stocks de produits qui ont été achetés au prix précédent de la négociation. En règle générale, il faut écouler les stocks selon les catégories, ça va plus ou moins vite. Dans des catégories de produits frais, il n'y a pas beaucoup de stock. Des catégories de produits d'entretien ou d'épicerie, il y a plus de stocks, donc ça prend un peu plus de temps.

Les baisses vont dépendre de cela aussi. Pour certaines catégories de produits périssables, les baisses peuvent intervenir relativement vite parce qu'on prend des prix de matières premières assez récents. Pour des produits stockables, ça peut prendre un peu plus de temps, le temps de les écouler.