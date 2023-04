Alimentation : produits "Maxi", "familial" ou par "lot", l'ONG Foodwatch dénonce des arnaques au prix

Vous avez sans doute déjà ajouté ces produits dans vos Caddies : "MAXI FORMAT", "FORMAT FAMILIAL" ou "LOT X2", "LOT X4". Ces produits aux emballages colorés et aux lettres imprimées en très gros attirent l'œil et déclenchent souvent l'achat, surtout en période de forte hausse des prix. Mais selon l'ONG Foodwatch qui révèle son enquête ce mercredi, ces paquets, censés être de bonnes affaires, sont parfois une arnaque aux prix. L'ONG épingle une douzaine de produits de grandes marques et des boissons, vendus plus chers au kilo ou au litre lorsqu’ils sont en format ‘maxi’, ‘familial’ ou en lot, et dénonce les "abus des supermarchés".

Des pratiques "inacceptables"

Alertée par des consommateurs, l'ONG a arpenté les rayons et les drives de plusieurs supermarchés pour vérifier. Selon Foodwatch, les produits Maxi format ou en lot sont vendus plus chers au litre ou au kilo que les formats classiques. Par exemple, "le prix au kilo des biscuits Pépito LU augmente de près de 25% quand ils sont vendus par paquets de deux, des tranches de fromage Gouda chez Cora sont plus chères de 28% au kilo quand le paquet passe de 200g à 350" indique l'association. Selon ses repérages, des émincés de poulet Fleury Michon sont affichés plus chers de 11% lorsqu’ils passent de 150g à 250g. "Ces pratiques sont totalement inacceptables, particulièrement dans le contexte actuel d’inflation" dénonce Audrey Morice, chargée de campagnes chez Foodwatch. Sur un an, les prix de l'alimentation ont continué d'accélérer, grimpant de 15,9% en mars.

Selon Foodwatch, des émincés de poulet Fleury Michon sont affichés plus chers de 11% lorsqu’ils passent de 150g à 250g.

Des tranches de fromage Gouda chez Cora sont plus chères de 28% au kilo quand le paquet passe de 200g à 350g

Toujours d'après l'ONG, la bûche fondante au lait de chèvre Président est plus cher de 5,5% prix au kilo en passant de 180g à 380g (Maxi Format). Les barres céréales Nesquik sont également vendus à des prix plus élevés de 5,4% au kilo en passant de 6x25g à 12x25g.

Foodwatch interpelle le gouvernement

Foodwatch dénonce des "abus" et estime qu'ils "devraient être interdits ou encadrés strictement comme le sont les promotions". Audrey Morice demande au gouvernement d'agir et de "tenir son engagement de protéger le pouvoir d’achat des Français·es". Elle demande que "les produits alimentaires qui ont l’air de bonnes affaires… en soient vraiment !". Foodwatch a d'ailleurs publié une pétition ce mercredi matin pour interpeller l'exécutif. Elle demande au gouvernement et au ministre de l'Économie de renforcer la réglementation des formats spéciaux.

L'inflation masquée dénoncée en septembre

En septembre dernier, Foodwatch dénonçait déjà le phénomène de "Shrinkflation", l'inflation masquée. Foodwatch avait constaté dans les supermarchés que des produits avaient changé de poids, mais que les prix restaient les mêmes. Ces changements s'opèrent en catimini, selon l'association, sans aucune information pour le client, une opacité qu'elle juge "totalement inacceptable". Ces changements s'opèrent en catimini, selon l'association, sans aucune information pour le client, une opacité qu'elle juge "totalement inacceptable".

L'association Foodwatch avait alors accusé des entreprises agro-industrielles fabriquant des produits bien connus des Français, comme l'eau Salvetat ou le fromage Kiri, de faire peser sur les consommateurs une "inflation masquée".

Méthodologie de l'enquête

L’enquête de Foodwatch a débuté avec des alertes de consommateurs et consommatrices agacés de trouver encore et toujours cette pratique dans les supermarchés. Foodwatch a vérifié dans les 'drives’ et les rayons des principales chaînes de la grande distribution et avons facilement trouvé ces 12 produits chez Carrefour (Vannes), Hyper U (Saint-Avé), Cora (Rennes), Leclerc (Vannes), Monoprix (Croisé La Roche) et Auchan (Vélizy 2). foodwatch a ensuite comparé les prix au kilo des formats standards et de leurs formats spéciaux correspondants affichés en date du 7 et du 13 avril 2023.