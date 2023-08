Alimentation : un chèque alimentaire durable bientôt testé en Seine-Saint-Denis

Alors que l’inflation semble se stabiliser , le président du conseil département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, rappelle que l’inflation des produits alimentaires est "une bombe sociale très préoccupante pour les familles populaires".

ⓘ Publicité

Les files dans les distributions alimentaires ne cessent de s’allonger depuis la crise sanitaire et le phénomène s’est accentuée avec l’arrivée de l’inflation. Le conseil départemental en Seine-Saint-Denis a constaté l’arrivée d’un nouveau public lors des distributions, des étudiants notamment, mais aussi des familles pour qui il devient de plus en plus difficiles de joindre les deux bouts.

Le département va alors proposer un chèque alimentaire de 50 euros par mois et par personne à un millier de bénéficiaires. Cette aide sera principalement attribuée à des ménages en situation de précarité, des étudiants, des femmes enceintes ou avec des enfants en bas âge. Toutefois, les modalités d’attribution de ce chèque n’ont pas encore été dévoilées, mais l’initiative devrait durer six mois à partir de début 2024.

Une alimentation saine pour tous

"Contrairement à ce que certains peuvent penser, cette question de manger sainement, d'avoir des produits durables et de qualité, ce n'est pas qu'un souci de bobo" explique Stéphane Troussel. Le chèque alimentaire durable accompagnera cet objectif de manger plus sainement puisqu’il y aura une aide supplémentaire lorsque les achats sont plus durables.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet du gouvernement "Mieux manger pour tous". Pour Stéphane Troussel, la question de la qualité de repas est centrale, la mise en place de ce chèque s’accompagnera de campagne de sensibilisation sur la nutrition, la qualité alimentaire et l’accompagnement culinaire.

Stéphane Troussel va même plus loin en soutenant l'idée d'une "Sécurité sociale Alimentaire" développée par le député MoDem Richard Ramos. Le but est de permettre aux personnes les plus en difficultés de se nourrir correctement.