Alinéa : 992 postes vont être supprimés dont 51 dans le magasin de Noyelles-Godault

Ca y est, la décision est officielle : le magasin Alinéa de Noyelles-Godault dans le Pas-de-Calais va fermer. Le tribunal de commerce de Marseille rend sa décision lundi 14 septembre, et valide l'offre de reprise des actuels actionnaires, membre de la galaxie Mulliez. Cette offre prévoit 992 suppressions de postes et la fermeture de 16 magasins sur 26. Neuf sont gardés par l'enseigne d'ameublement, un autre, à Poitiers, est repris par le groupe Gifi.

Alinéa était en redressement judiciaire depuis le 18 mai. Depuis 4 mois, les 51 employés de Noyelles-Godault pressentaient la fermeture. Le magasin a d'ailleurs fermé samedi 12 septembre, "sur décision de la direction" nous explique Eddy Chland. Il est délégué syndical central de la CGT à Alinéa, et lui même salarié dans le Pas-de-Calais.

9 magasins du sud de la France sont repris

Il ne comprend pas la reprise "par zone géographique" validée par le tribunal de commerce. Seuls 9 magasins du sud de la France sont sauvés: Aubagne, Avignon, Blagnac, Herblay, Grenoble, Limoges, Mérignac, Montpellier et Nancy. "Nous sommes dans une des plus grandes zones commerciales des Hauts-de-France, des magasins comme Primark ouvrent ici tous les mois, et on ferme Alinéa?" s'étonne Eddy Chlang.

De son côté, la direction "se félicite" dans un communiqué de la décision du tribunal de commerce de Marseille. "Nous visons une transformation complète de l'entreprise à l'horizon 2023." Et rappelle que sans son offre, la marque disparaissait.