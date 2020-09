Alinéa va supprimer près de 1000 postes partout en France. Les enseignes de Montpellier et Pérols sont sauvées.

Alinéa Pérols et Montpellier sauvés

Les magasins Alinéa de Pérols et d'Odysseum Montpellier sont sauvés. Tout le personnel est repris. La justice a validé reprise partielle de l'enseigne d'ameublement qui était en redressement judiciaire.

"seule solution de préservation de l'emploi" selon le tribunal de commerce de Marseille, malgré près d'un millier de licenciements. L'offre de la famille Mulliez, d'un montant de 918 752 euros hors stocks et baptisée Néomarché, ne permet de sauver que 9 magasins sur les 26, était "la seule alternative possible à une liquidation judiciaire directe" selon le ministère public. La famille Mulliez est propriétaire des hypermarchés Auchan et déjà actionnaire d'Alinéa. La moitié des 1 895 postes en France est supprimée.

Cette offre a bénéficié de l'ordonnance de mai 2020 sur le covid qui permet d'assouplir les règles de reprise en cas de faillite.

Le patron reste très optimiste pour l'avenir de la marque.