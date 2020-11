Allier : comme ailleurs, la mairie de Bellerive veut aider ses commerçants contraints de fermer

Pour cause de confinement, les commerces non-essentiels de Bellerive-sur-Allier ont du baisser le rideau. La mairie pense notamment à ceux qui n'ont pas de site internet dédié pour faire du "click and collect".

La ville de Bellerive-sur-Allier aspire à sauver les commerçants en cette période de confinement en les aider du mieux possible à traverser le confinement et l'interdiction d'ouvrir. Partout en France, le mécanisme du "click and collect" est mis en place, pour peu que les magasins se soient dotés d'un site internet.

C'est là l'idée de la mairie de Bellerive, proposer aux commerçants bellerivois de se référencer sur la plateforme www.mavillemonshopping.fr qui a développé une offre clé en main.

Une commission de 5,5% HT sur chaque vente

Cette boutique en ligne propose un système simplifié de magasin virtuel basé sur la proximité. "En quelques clics, le professionnel crée sa vitrine à l’aide des photos de ses produits et débute les ventes" précise la mairie. Sans engagement et sans abonnement, il faudra tout de même compter une commission de 5,5% (HT) sur les ventes réalisées pendant le confinement.