Allier : l'Etat vend le domaine thermal à la ville de Vichy

Vichy, Allier, France

C'est un moment historique. Le domaine thermal va enfin devenir la propriété de la ville de Vichy. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics vient de donner son accord. Après 18 mois de négociation avec Bercy, les deux parties se sont entendues sur la somme du rachat : 25 millions d'euros. "C'est un prix négocié au plus juste", précise Frédéric Aguiléra, le maire de Vichy. "Le prix de départ était trois fois plus élevé !"

La ville de Vichy aura désormais la maîtrise de son patrimoine thermal. © Radio France - Claudie Hamon

Une étape historique

"Cela met fin à une situation anachronique", ajoute Frédéric Aguiléra. "Nous étions la seule ville thermale en France à ne pas avoir la maîtrise totale de notre patrimoine thermal" Ainsi, le parc des sources, le grand établissement thermal en partie désaffecté, les thermes Callou et "Les Dômes" et différentes sources, vont revenir dans le giron de la ville. Cela va permettre à la municipalité de programmer des travaux de réhabilitation notamment du parc des sources qui en a bien besoin. Des études vont être lancées aussi pour transformer le grand établissement en espace muséographique dédié au thermalisme.

La ville de Vichy a déjà des projets de réhabilitaion pour le domaine thermal. © Radio France - Claudie Hamon

Tous ces projets de réhabilitation seront élaborés main dans la main avec le groupe France Thermes, récent propriétaire de la Compagnie de Vichy. France Thermes qui devrait dévoiler son plan stratégique pour les activités de la Compagnie à la fin de l'année. D'excellents arguments pour la prochaine visite des inspecteurs de l'UNESCO chargés d'étudier la candidature de "La Reine des villes d'eaux" au patrimoine de l'humanité, aux côtés de dix autres villes thermales européennes. L'exposition "La Reine des villes d'eaux" retraçant 2000 ans d'histoire du thermalisme est visible au Palais des congrès de Vichy jusqu'au 3 novembre.