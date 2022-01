Allier : Le Pal mise sur la formation et l'offre de logements pour recruter jusqu'à 350 saisonniers

Pour cette saison 2022, le Pal recrute jusqu'à 350 personnes. Des postes que le parc animalier et de loisirs n'avait pas réussi à tous pourvoir l'an dernier. L'entreprise offre pourtant des formations qualifiantes à la clé et s'engage dans la construction de logements pour ses saisonniers.

Le Pal recrute et le fait savoir : pour démarrer sa saison le 16 avril prochain, il lui faut dès l'ouverture 200 personnes pour travailler sur 25 postes différents.

L'an dernier, sur les 350 embauches prévues pour l'intégralité de la saison, "malheureusement nous n'avons pas pu pourvoir tous les postes", reconnaît Guillaume Picard, responsable pédagogique et animation du parc animalier et de loisirs basé à Saint-Pourçain-sur-Besbre, dans l’Allier. "_Il nous a manqué une grosse dizaine de personnes_, notamment en restauration et en hébergement : femmes de chambre et valets de chambre."

Des formations qualifiantes et rémunérées

Cette année, le Pal mise donc sur des formations qualifiantes proposées en début de contrat et effectuées au sein du parc. "C'est gagnant gagnant", détaille Guillaume Picard. "Vous allez signer un contrat de travail dès la fin du mois de février, du coup au lieu de faire une saison de six mois, vous allez en faire sept ou huit, vous serez rémunéré dès le départ et vous aurez à la clé un titre professionnel qui vous permettra de trouver ensuite un travail dans ces métiers là." Et Guillaume Picard de donner l'exemple de cette jeune femme venue de Moulins se former et travailler au Pal, pour ensuite décrocher un CDI chez Disney.

Toute personne motivée peut donc postuler, sans qualification particulière, pour être formée, puis embauchée dans quatre métiers : opérateur animateur d'attraction, employé polyvalent de restauration, réceptionniste et valet/femme de chambre.

Un hôtel pour loger les saisonniers

Autre levier pour attirer les saisonniers : le logement qui fait défaut, compte-tenu de la situation géographique du Pal, au cœur du Bourbonnais, à une demi-heure de voiture de Moulins. Le parc va donc construire pour 2023, un hôtel dédié à ses saisonniers. 25 chambres dans un premier temps, avec possibilité d'augmenter la capacité au fil des années. "Ce sera sur le site du parc, du coup plus de problème de voiture", pointe Guillaume Picard.

D'ici là, le Pal travaille en partenariat avec l'association Viltaïs qui lui propose des hébergements à des coûts assez bas, à trente minutes du parc et sur des lieux identiques, ce qui peut permettre aux salariés de covoiturer.

Les recrutements sont en cours, un job dating est organisé en ligne ce mardi 18 janvier, 14h, via Pôle emploi pour postuler et poser toutes vos questions, échange qui sera ensuite consultable en ligne.