Allier : les semelles de Sacred Bertoise Caoutchouc à l'Elysée

Ce week-end, le palais de l'Elysée accueille 126 entreprises, artisans, producteurs et industriels pour promouvoir le fabriqué en France. Quatre entreprises auvergnates font partie du casting, dont les semelles de Sacred Bertoise, basées à Bert, dans l'Allier.

L'entreprise Bourbonnaise Sacred Bertoise de Caoutchouc fait partie des quatre entreprises auvergnates sélectionnées pour la 2e édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France les 3 et 4 juillet. L'entreprise, installée à Bert dans l'Allier, compte 40 salariés. C'est l'une des 4 usines françaises du groupe (les autres sont en Eure et Loir, Haut Rhin et Rhône). Elle est aujourd'hui la seule fabricante de semelles en caoutchouc dans le pays.

Pour Bertrand Dailloux, directeur de l'entreprise, il s'agit de se faire connaître : "Cette exposition va nous permettre de gagner en visibilité et de faire parler de nous."

Engagée dans une démarche éco-responsable

L'entreprise propose des semelles éco-responsables, en utilisant des matières premières naturelles, comme l'huile de coco ou l'écorce du riz de Camargue. "On est sur une notion de recyclage", se réjouit Bertrand Dailloux. Sacred répond même à des commandes plus spécifiques. "On a un client qui nous a demandé des essais avec de la poudre de coquilles d'huîtres."

Trois autres entreprises auvergnates à l'honneur

Dans toute la France, 2 325 entreprises ont candidaté pour faire partie des 126 entreprises choisies. C'est un comité d'experts qui a choisi les gagnantes, qui ont ainsi remporté leur accréditation pour le Palais de l'Elysée.

Dans le Cantal, c'est le constructeur de ponts modulaires Unibridge qui a été sélectionné ; dans le Puy-de-Dôme, c'est le fabricant de couteaux Jean-Dubost ; et en Haute-Loire, ce sera le célèbre producteur de lentilles vertes du Puy Sabarot