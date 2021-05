L’agglomération de Vichy lance l’expérimentation d’un permis de louer en juillet prochain sur certains secteurs. Une manière de lutter contre la dégradation constatée ces dernières années, mais aussi plus largement, de garder la main sur le parc immobilier.

Allier : un permis de louer pour lutter contre l’habitat indigne à Vichy et Cusset

Les logements indignes et insalubres sont traqués par les autorités.

A partir du 1er juillet prochain, les propriétaires vichyssois devront, dans certains secteurs de la ville, remplir une déclaration de location. Dans certaines rues ciblées en raison de l’ancienneté des bâtiments, les logements seront même soumis à un contrôle des services de l’agglomération pour autoriser (ou non) leur mise en location.

« La procédure est simple, gratuite et n’excède pas un mois », rassure la directrice habitat de Vichy Communauté Morgane Bonnet-Dubreil. Le dispositif convainc en tout cas Salime Terchag, qui gère le service de location du Point Information Jeunesse : « jusque-là, on visitait tous les logements nous-mêmes avant de les intégrer à notre catalogue. Avec le permis, on va gagner du temps tout en assurant des logements dignes aux étudiants. »

Morgane Bonnet-Dubreil, directrice habitat à Vichy Communauté, détaille la procédure à suivre pour les propriétaires. Copier

Une politique plus large

Les propriétaires bénéficient déjà des différentes aides mises en place par l’Etat pour encourager à la rénovation de logements : l’isolation à un euro des combles ou planchers, la prime énergie pour changer le chauffage ou encore ma prime rénov’. Morgane Bonnet-Dubreil rappelle que Vichy Communauté travaille sur une politique plus large autour de l’habitat : « l’idée c’est vraiment de mieux connaître l’immobilier de notre agglomération, de regarder combien de temps un locataire reste dans un logement par exemple ». En cas de fort turn-over, le doute s’installe sur l’état de l’habitat.

L’habitat se dégrade

Certes, la situation n’est pas alarmante en Auvergne mais des premiers signes inquiètent les autorités. Sur les 18 derniers mois, les services de l’Etat ont recensé 64 habitats présumés indignes dans l’agglomération de Vichy. Les opérations réalisées sur internet sont particulièrement visées : « lorsque les locations se font avec des agences, il y a assez peu de problèmes parce qu’elles sont plutôt regardantes. C’est plus compliqué pour nous de suivre ce qu’il se passe sur des grands sites que l’on ne citera pas ou par le bouche-à-oreillle », souligne Morgane Bonnet Dubreil.

Un premier bilan de ce permis de louer sera tiré au bout d’un an de fonctionnement, soit en juillet 2022.