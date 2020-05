Allier : une cagnotte en ligne pour soutenir un restaurant fermé juste après son ouverture en mars dernier

A 29 ans, Tiphanie a ouvert le 12 mars son restaurant "Sphère Plaisir", à Souvigny, après un an de travaux et de réflexions. Cette Moulinoise, après dix ans d'expérience en Haute-Savoie, revenait ainsi dans son terroir natal et créait son premier restaurant. "Durant les trois jours, on a dépassé notre objectif" raconte-t-elle. Le 15 mars sonne la fin des espoirs de la jeune femme. Le gouvernement annonce la fermeture des cafés, bars et restaurants. Après seulement trois jours, "Sphère Plaisir" doit fermer ses portes. "Ça fait mal"

L'intérieur du restaurant "Sphère Plaisir" - Sphère Plaisir

Peu d'aides pour les nouvelles entreprises

Démarre pour Tiphanie et sa famille un parcours du combattant. Celui pour obtenir des aides et des dédommagements. Les assurances, d'abord, refusent, au motif que la crise sanitaire n'est pas reconnue comme garanties dans son contrat. Mais surtout, l'Etat ne peut pas non plus la dédommager. Tiphanie raconte.

"Il faut une date d'immatriculation pour pouvoir toucher les aides exceptionnelles de l'Etat. Sauf qu'on a cinq jours de retard sur cette date. Donc, pas d'aides"

La seule aide qu'elle peut toucher, c'est celle de la Région. Elle a envoyé son dossier, mais n'a pas eu de réponses encore. La jeune femme est en fin de droit de chômage depuis janvier. "On vit sur un salaire avec deux enfants à charge, ça devient compliqué. Quand on appelle les organismes, à part me renvoyer sur les Restos du Coeur et me souhaiter bon courage, ils ne peuvent pas faire grand chose..." C'est pourquoi, convaincue par des amies, elle a lancé un appel à la solidarité.

Une cagnotte en ligne

Tiphanie a donc lancé une cagnotte sur le site Leetchi.com. Elle espère ainsi se donner un peu d'air, même si elle l'indique, elle n'espère aucun montant prédéfini. Elle souligne que la solidarité s'est déjà manifesté dans le petit village de Souvigny, où elle vient de s'installer juste en face de la mairie, rue de la République. "On a fait une vente le dimanche matin pour écouler nos stocks. Des habitants sont venus avec un billet, expliquant qu'ils n'avaient pas besoin de nos produits frais mais qu'ils voulaient nous aider. C'était très touchant".

Désormais, Tiphanie espère, comme d'autres restaurateurs, que leur activité pourra reprendre d'ici le mois de juin.