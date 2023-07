"Allo, je suis piraté" : près de Bordeaux, un centre d'appels pour collectivités et patrons cibles de hackers

"Ici, nous sommes dans le Centre régional de réponse aux incidents informatiques", indique Guy Flamand, le directeur du Campus de cybersécurité et de confiance numérique inauguré le jeudi 6 juillet à Pessac. Dans ce "lieu qui fédère les acteurs publics et privés spécialisés dans la lutte contre les attaques malveillantes", un centre d'appels permet d'aider les collectivités et chefs d'entreprises victimes de piratage de données ou de demande de rançons.

"L'objectif principal du campus Cyber, c'est d'être une réponse à incident. Par exemple, si je suis chef d'entreprise, je me fais attaquer et du jour au lendemain, je peux dans la minute déclencher mon téléphone et appeler le 0805-29-29-40 . Et ici, il y aura quelqu'un qui viendra aider l'entreprise ou le patron de la PME, c'est ça le cœur du réacteur de ce campus régional", explique Mathieu Hazouard, conseiller régional aux enjeux du numérique et président du Campus de cybersécurité.

"Entre 2 et 15.000 attaques informatiques par jour sur nos infrastructures"

Dans la salle d'appels où quatre analystes se relaient, "nous monitorons en temps réel les attaques informatiques en cours sur nos installations, entre 2 et 15.000 par jours", déclare Guy Flamand. "On ne s'en rend pas compte mais tous les mois, il y a des collectivités qui sont attaquées et, une des cibles privilégiés actuellement, ce sont les Petites et moyennes entreprises qui représentent 99 % de notre tissu économique", rappelle Yann Bonnet, directeur général délégué du Cambus Cyber national. "Ces PME se font rançonner et (...) beaucoup font faillite dans les mois qui suivent. C'est donc un enjeu qui est majeur."

Le campus régional de cybersécurité occupe le 3e étage d'un bâtiment du sité Ampéris situé à Pessac © Radio France - Jules Brelaz

Présenté comme le plus grand de France, ce campus régional rassemble une centaine d'adhérents parmi lesquels des entreprises, des associations, des collectivités, des écoles, des universités ou encore des laboratoires de recherche. On y "joue" au hacker pour la bonne cause. "Alors on a des pirates éthiques qui recherchent des failles de sécurité que les vrais hackers pourraient exploiter, mais aussi des chevaliers qui défendent les attaques puisqu'on travaille à la fois sur la sécurité offensive et défensive", précise Xavier Morin, de la société Serma Safety and Security basée à Pessac. "Nous travaillons sur l'évaluation de produits dits sensibles tels que les passeports, les cartes à puce et cartes bancaires, donc on ne peut pas trop en parler."

Autre cible des pirates ? Les hôpitaux comme "celui de Dax"

L'autre cible privilégiée des pirates informatiques, ce sont les hôpitaux. "Souvenez-vous celui de Dax en 2021", rappelle Alain Rousset, le président socialiste du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine. "Tout son système de mémoire des pathologies des patients et du traitement de ces pathologie a été mis à plat. Imaginons que tout soit effacé... Vous voyez le système d'espionnage qui peut être mis en place."

"Nous avons pensé ce Campus de cybersécurité dès 2016, je me félicite que le président de la République ait repris cette idée, ironise Alain Rousset, ça montre que toute initiative vient du terrain." Le président du Conseil régional estime que ce campus régional, véritable écosystème de coopération entre public et privé, permettra de faire rayonner l'excellence néoaquitaine en matière de cybersécurité." Parmi les pépites économiques souvent citées en exemple, Tehtris , société basée à Pessac spécialisée dans la cybersécurité et fondée par deux anciens des services secrets français.

Présent à l'inauguration du Campus de cybersécurité à Pessac, Vincent Strubel, le directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. © Radio France - Jules Brelaz