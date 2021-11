Allocation adulte handicapé : "je mets ma santé en danger, mais je ne veux plus dépendre de mon mari"

Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées est attendue à Saint-Saturnin ce lundi. Stéphanie Simon, une Mancelle handicapée, milite pour ne plus dépendre financièrement de son mari et compte, malgré sa santé, chercher un emploi.

La secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, Sophie Cluzel, est attendue à Saint-Saturnin ce lundi 29 novembre afin d'évoquer l'expérimentation depuis cet été des équipes locales d'accompagnement sur les aides techniques. Les associations espèrent toujours un revirement du gouvernement sur la question de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, alors que le texte doit être examiné en troisième lecture à l'Assemblée nationale ce jeudi 2 décembre.

Une proposition de loi, à laquelle s'oppose la majorité, qui vise à ne plus prendre en compte les revenus du conjoint dans le calcul de cette allocation. Stéphanie Simon, une Mancelle touchée par une maladie orpheline neuro-musculaire, touche par exemple 29 euros par mois depuis le départ cet été de ses deux enfants pour faire leurs études, du fait du salaire de son mari de 1.800 euros. Une situation "humiliante", décrit-elle.

Chercher un emploi, malgré sa santé

"Je me restreint au maximum, il faut que je demande à chaque fois si je peux faire un achat, je suis obligée de réclamer comme une enfant", raconte celle qui est aussi la représentante en Sarthe d'APF France handicap. "Depuis 17 ans, mon mari s'occupe déjà de moi et des enfants. Je ne peux même pas participer, l'aider aux factures." Elle s'estime chanceuse "qu'il veuille bien rester avec moi" et s'interroge : "qu'est ce que veut le gouvernement ? Qu'on soient tous célibataires?"

Face à cette situation, elle a décidé de partir en quête d'un centre de formation pour devenir animatrice socio-culturel. "Le principe de cette allocation, c'est pour nous aider parce qu'on ne peut pas travailler", poursuit-elle. Sa décision de trouver un emploi a été critiquée par son médecin. "Parce que je mets ma santé à danger, comme c'est une maladie évolutive, avec la fatigue, le risque c'est que ça évolue plus vite."

"Je n'ai pas le choix"

"C'est une bataille contre mon corps, des fois il ne suit pas et va me le faire comprendre par de la douleur un peu insupportable", ajoute-elle. "Mais je n'ai pas le choix, ce n'est pas normal qu'on puisse être comme ça sans revenu pour vivre dignement et normalement." Si elle espère que le gouvernement sera plus ouvert sur la question à l'approche de la présidentielle, elle n'a que peu d'espoir de voir la mesure être adoptée ce jeudi.

En juin dernier, au moment de l'examen en première lecture du texte, elle s'était mobilisée au sein du collectif "les Restreints du coeur" pour diffuser un clip reprenant l'air des Restos du Coeur et demandant la déconjugalisation de l'AAH. A l'occasion du retour du texte à l'Assemblée nationale, le collectif a réalisé un deuxième clip pour interpeler cette fois directement le chef de l'État, Emmanuel Macron.