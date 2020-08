Allocation de rentrée scolaire : 40.000 enfants vont bénéficier de cette aide en Haute-Vienne et en Corrèze

Un peu plus de 23 000 foyers attendent avec impatience le versement de l'Allocation de Rentrée Scolaire en Haute-Vienne et en Corrèze - illustration

Un peu plus de 23.000 foyers vont profiter de l'allocation de rentrée scolaire cette année en Haute-Vienne (14.504) et en Corrèze (8.945). Cette aide de l'Etat, versée par la Caisse d'Allocations Familiales, est une véritable bouffée d'oxygène pour les familles modestes. "Ça aide beaucoup en fait ! Il faut habiller tout le monde, acheter les affaires scolaires, les affaires de sports, ça aide à payer la cantine aussi. Donc oui, on l'attend !" insiste Stéphanie qui élève seule ses cinq enfants. Deux d'entre eux vont bénéficier de cette aide cette année : "Les deux sont à l'école primaire donc ça fait 369 euros et comme c'est revalorisé de 100 euros cette année, ça fait donc 469 euros par enfant" se réjouit Stéphanie.

Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie en fonction de l'âge des enfants (entre 6 et 18 ans) et du niveau de ressources du foyer. Son versement est automatique à partir du moment où les familles sont bénéficiaires de la CAF. En revanche, les enfants qui sont instruits à la maison ne peuvent pas profiter de cette aide.